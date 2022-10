Programa Empezar: el 53% de los beneficiarios son mujeres

El Programa Empezar es una iniciativa de la Provincia pensada para que las y los jóvenes de 16 a 24 años tengan su primera experiencia laboral, en la que son capacitados y entrenados. Es una oportunidad para aquellos que necesitan un ingreso económico mientras continúan con sus estudios. En el territorio puntano hay 2.358 personas en el programa, de las cuales el 53% son mujeres.

Según contó el secretario de las Juventudes, Emiliano Blanco, los empleadores se convierten en capacitadores para brindarles herramientas a los chicos que no tienen experiencia laboral.

“El fin es que las chicas y los chicos tengan una oportunidad de ingresar al campo laboral de una manera más amigable. Hemos dado de baja entre 40 y 50 convenios porque el capacitador y el beneficiario han querido formalizar antes de que termine el acuerdo. Esto significa que el Programa Empezar les sirve a los chicos y a las pequeñas y medianas empresas”, indicó.

De acuerdo a un informe emitido por la Agencia de Noticias San Luis, en la capital puntana hay 1.562 inscriptos, mientras que en Villa Mercedes hay 345 y en el interior hay 451. El trabajo consta de 20 horas semanales. No hay fecha límite de inscripción.

Empezar a brinda a los estudiantes la oportunidad de tener un ingreso económico.

“Las mujeres tienen la iniciativa de inscribirse y buscar empleo. Es algo que se da de manera natural. Si hablamos de madres jóvenes, el Programa Empezar ayuda mucho, porque son 20 horas semanales que se pueden dividir como coordinen de manera conjunta el capacitador y el beneficiario. Eso es un gesto de empatía enorme”, expresó Blanco.

La iniciativa cuenta con diferentes modalidades. Del total de beneficiarios, 24 están en el segmento Primer Empleo, 108 en Aprendiz, donde los chicos deben tener formación secundaria técnica, terciaria o universitaria, esta última con un avance del 50% de la carrera. Y en la modalidad Entrenamiento hay 2.226 beneficiarios, en este caso no hace falta tener conocimientos previos.

“Hay muchas chicas y chicos que han visto esta oportunidad y la aprovechan. Por ejemplo, si estudiás Comunicación y tenés más del 50% de la carrera, en la modalidad Aprendiz vas a poder hacer un programa en una radio de 3 o 4 horas diarias y cobrarás 18 mil pesos al mes. Esto para los y las estudiantes está buenísimo”, indicó el secretario.

Los aprendices cobran un monto de $18.000, mientras que los que están en Entrenamiento perciben $15.000. La permanencia en el programa es de seis meses.

“Cuando hablamos de los capacitadores, nos referimos a la pequeña y mediana empresa, que quizá nunca tuvo un empleado y a partir de ahora va a poder sumar gente y volcar su conocimiento. El beneficio es que muchos capacitadores van a encontrar a alguien que los ayude con sus emprendimientos”, detalló.

Los requisitos para los capacitadores son ser responsables de alguna entidad privada, contar con certificación actualizada de Ingresos Brutos y de AFIP, la habilitación municipal y el formulario 931. Mientras que los beneficiarios no deben registrar empleos en los últimos meses, no deben recibir otras ayudas económicas (se exceptúan las personas con discapacidad) y no deben ser parientes del capacitador. Para inscribirse pueden hacerlo en www.juventudes.sanluis.gov.ar/empezar.

Redacción/MGE