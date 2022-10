Anunciaron un paro de transporte de 48 horas para la semana que viene

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que la semana que viene realizará un paro de 48 horas en el interior del país, en reclamo de mejores salarios. La delegación gremial de San Luis confirmó que adhirieron a la medida de fuerza, que se concretará el miércoles 12 y jueves 13 de este mes.

“Va a afectar al transporte urbano en la ciudad y al servicio interurbano en la provincia porque las empresas dicen que no tienen el dinero para pagar los porcentajes solicitados para octubre, noviembre y diciembre”, dijo el secretario general de UTA San Luis, Iván Piñeyro, quien agregó que piden que los incrementos sean similares a los que recibió el sector en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Además, Piñeyro confirmó que la medida de fuerza no afectará al transporte de larga distancia, ya que los choferes de ese servicio cerraron sus paritarias.

“Las cámaras empresariales aducen que no pueden hacer frente a los incrementos solicitados porque Nación no envía los fondos, sumado a que las provincias no quieren sumar más subsidios para el transporte”, indicó el titular de UTA San Luis.

ALG