La voz que acompaña a los viajeros en las rutas puntanas

Los años de camino recorrido por las rutas de San Luis y una gran afición por la radio dieron a Marcelino "Chelo" Lucero la idea de armar su propio espacio en el dial para la audiencia viajera. Así creó "La hora del camionero", un programa que se emite desde 1992 de manera ininterrumpida y que hoy festejará su 30° aniversario con sorteos, música en vivo y público en el centro comunitario Pueblo Nuevo, en Gobernador Alric y Víctor Tula. La cita es a las 18 y también se podrá escuchar por FM 98.1 Capital San Luis.

Como chofer de camión para Vialidad, "Chelo" tiene una extensa trayectoria en las rutas del país. En cada viaje la radio era su compañía, pero sentía que era de ese otro lado del que tenía que estar y acompañar a los camioneros a través del dial. Así, un 5 de octubre pero de 1992 y en honor al Día del Camino, "Chelo" realizó la primera transmisión de "La hora del camionero", un programa que comenzó en la radio Popular y fue viajando a otras radios desde hace ya 30 años.

Extraño las rutas, pero más que nada el recuerdo, era una época tranquila. Ahora prefiero mi lugar en la radio. Marcelino "Chelo" Lucero

"La idea nació porque yo consideraba que el camionero tenía que tener su hora. Yo soy un radioaficionado, en la época en la que viajaba no había celulares, entonces los camioneros se comunicaban a través de la radio. Me acuerdo que me decían que nadie me iba a escuchar, porque todo el mundo veía la televisión, pero a mí me escuchaban los taxistas, la gente que vendía repuestos de automotores y todos los que trabajan en las rutas de San Luis. Entonces, por ejemplo, la gente que venía viajando se comunicaba con la radio y avisaba si había algún problema en la ruta, como accidentes o animales sueltos", recordó "Chelo".

Además de en radio Popular, el programa de Lucero se transmitió en FM Líder, radio Nacional, Dimensión y ahora va de lunes a viernes de 19 a 21 por Capital San Luis, donde comparte los micrófonos con la locutora Claudia Elizabeth Sosa. "Lo principal del programa es comenzar con alegría; tenemos un poco de humor, música y los llamados de la gente. Son dos horas que se pasan volando", contó el hombre de radio.

El festejo en Pueblo Nuevo contará con la presentación en vivo de Erika Sil y de Adolfo Lucero. Además, se realizarán varios sorteos.