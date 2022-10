Caso Ramos: la querella explica por qué pide "femicidio no íntimo"

Aunque el término femicidio se asocia frecuentemente con una relación que pueden haber tenido el victimario hombre con la víctima mujer, ese término judicial no siempre se enmarca en ese contexto. Santiago Saín, defensor de la familia de Mónica Ramos, quien fue ultimada por al menos 21 puñaladas el 3 de marzo de 2020 en su vivienda de calle Belgrano, planteó que Federico Núñez, el único acusado que es juzgado en la causa, a pesar de no haber tenido ninguna relación sentimental con la docente, “la seleccionó, aprovechó y la vulneró al extremo de anular su existencia”.

En la antesala de la tercera audiencia donde se juzga al hombre, de 35 años, de haber asesinado a la docente, el letrado que defiende a la familia de la víctima detalló que en caso de que Núñez sea acusado bajo esa calificación legal, se trataría de un fallo sin precedentes en la provincia de San Luis. “Ha habido muy pocas sentencias de estas características en el país. Solo Córdoba, Catamarca y Buenos Aires registran estas resoluciones”, contó.

En su hipótesis del hecho, argumentó que Ramos se encontró “en una clara situación de indefensión, ya sea porque el acusado tenía la mitad de años que ella y porque lógicamente él tiene una fisonomía genética totalmente superior”.

“A mi modo de ver, es evidente que la ley no exige un tipo de vínculo para que se configure el femicidio. Sumar esa exigencia sería agregar un elemento que la norma no prevé. Por esta razón, no es necesario acreditar una relación previa ni ser cónyuges ni novios, convivientes o exconvivientes”, aclaró.

A raíz de eso, Saín dejó en claro que lo decisivo es que los elementos típicos de la violencia de género “se encuentren configurados, y este caso en particular, lo están", afirmó, haciendo referencia a la aceptación del contexto del femicidio no íntimo y las pruebas vertidas por los peritos.

Desde su perspectiva, opinó que lo de Núñez no fue al azar, ya que sabía muy bien lo que hacía. “El solo hecho de que haya pasado 17 veces frente a la casa de Ramos da cuenta que analizaba la zona”.

Este juves, con la presencia de 10 testigos, continuará el debate oral en el Poder Judicial de la capital.

