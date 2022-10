Tras una persecución detuvieron a motochorro que arrebató celulares

Pocos minutos antes de la madrugada de este sábado, agentes de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) detuvieron tras una persecución a un motochorro que le arrebató dos celulares a una mujer y su hija en la calle Sarmiento al 2000. Un parte policial refirió que el sospechoso, identificado por la Policía como Maximiliano Jesús Quiroga, fue arrestado en la calle Mendoza, entre Las Heras y Tomás Jofré, en la zona oeste de la ciudad de San Luis.

Una fuente policial señaló que Quiroga, quien tiene 20 años y domicilio en el barrio José Hernández, iba como conductor en una Motomel 150 azul. El sospechoso no viajaba solo sino que lo acompañaba un cómplice que iba como acompañante y que logró escapar corriendo cuando los agentes del DRIM los interceptaron. Hasta el cierre de esta edición no había novedades de él, la Policía no lo había identificado.

Las damnificadas, de 31 y 13 años, denunciaron que estaban en la vereda de su casa cuando los delincuentes pasaron en la moto, les arrebataron los celulares y huyeron. La mayor de ellas logró pedir auxilio y un vecino llamó al 911 e informó las características de los asaltantes, de sus vestimentas y de la moto en la que circulaban. Fueron las cámaras del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (Sispro) las que les permitieron a los agentes del DRIM seguir el recorrido de los asaltantes.

Finalmente, en la calle Las Heras lograron divisarlos, pero al momento en que los ladrones advirtieron que eran seguidos por los policías aceleraron la marcha en dirección hacia la zona oeste. Al llegar a la calle Mendoza se detuvieron, bajaron de la moto y comenzaron a escapar a pie. Solo Quiroga fue alcanzado y aprehendido.

Al requisarlo, entre sus prendas le hallaron los dos celulares que habían sido denunciados por las víctimas como robados: un Motorola G5 Play y un LG K9. En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que tomó vistas fotográficas. Luego, Quiroga y la moto, que quedó secuestrada, fueron trasladados a la Comisaría 2ª, dependencia que tiene las actuaciones. La causa quedó a cargo del fiscal de Instrucción 1, Emmanuel Sastre.

Redacción/MGE