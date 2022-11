La estafaron con más de $100 mil en su cuenta bancaria; no tiene respuestas

Las estafas bancarias estuvieron en el centro del debate social, prácticamente, durante toda la primera mitad del año. En varios puntos de la provincia se registraron este tipo de delitos y con diferentes modus operandi. En La Toma, le pasó a Emilia Valdeón, quien es profesora de inglés en el Colegio Nº 3 “Gral. Manuel Belgrano”. Le sustrajeron más de $100 mil de una cuenta Supervielle.

“Es un montón de dinero para una docente y madre soltera”, lamentó. De acuerdo a lo que detalló, hace 5 meses que no tiene respuestas. El 11 de junio ingresó a su homebanking para hacer los chequeos de rutina y se encontró con que no le quedaba ni un centavo.

“Estaba en cero. Volví a entrar porque pensé que había puesto mal la contraseña y me topé nuevamente con el panorama. Era mi cuenta. Revisé los movimientos y había transacciones que nunca realicé”, recordó.

Lo primero que hizo fue bloquear su cuenta virtual para que no pudieran volver a ingresar. “Fui a la Policía, hice la denuncia y me dirigí al banco. Esto pasó un día lunes, pero yo me di cuenta a las cuatro y media de la tarde. Entonces tuve que ir al otro día para hacer el trámite”, comentó.

“A partir de ahí esperé. Pasaron las jornadas y no tuve novedades. Un día fui a hablar con la gerenta y le pregunté sobre mi situación y me dijo: 'hay que esperar'. Nunca me dio una respuesta concreta”, se quejó.

Las transacciones se concretaron a modo de transferencias. La primera, destinada a una tarjeta MasterCard ($100 mil), otra se dispuso a Movistar por un monto de $489 y hubo una tercera de 63 centavos hacia una empresa llamada 7 Girasoles.

Cansada de esperar y de consultar, volvió a comunicarse con la gerenta. “Me dijo que me quede tranquila, que me iban a devolver el dinero. Pasó el tiempo y desde la parte comercial continúan con la misma versión: que lo mío está resuelto, que me tienen que acreditar. Pero hasta el día de hoy no se me acredita nada”, contó.

Ya para el 30 de agosto, envió una carta documento a la sucursal 105 del banco, donde advirtió que iniciará acciones legales si no le daban respuestas. “Puse un abogado que libró el oficio, pero aún no responden. Hago responsable a la gerenta que se llama Natalia Santos Seva”, apuntó.

