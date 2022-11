Hospital "Carrillo": realizaron cirugías endoscópicas de oído

El Hospital Central "Ramón Carrillo" continúa sumando intervenciones que se pueden realizar debido al alto nivel tecnológico que posee. Los profesionales hicieron dos operaciones endoscópicas de oído por primera vez en la salud pública provincial. Actualmente buscan ampliar el servicio de otorrinolaringología para realizar otro tipo de operaciones y atender un mayor número de consultas mensuales.

Las intervenciones se realizaron con aparatología específica que tiene un avanzado sistema de cámaras y monitores que les facilita la tarea a los médicos.

"Es una herramienta más para mejorar la visibilidad de dónde trabajamos y eso se traduce en una mayor seguridad para el paciente y menor riesgo de complicaciones intraquirúrgicas. Con esto vemos mejor, alcanzamos a tener una mayor visualización de las diferentes partes del oído, es una alternativa a lo que ya estábamos haciendo", indicó el jefe de la Especialidad Otorrinolaringología del Hospital Central, Sebastián Picciafuoco.

Además, explicó: "Son tecnologías que han aparecido en los últimos años, no hace tanto que salió todo esto y acá en la Argentina se está utilizando cada vez más. Es un instrumental al que por suerte podemos acceder acá en el Hospital. Es aparatología propia del centro de salud que está en quirófano a disposición de todas las personas".

Especialistas. Hay cinco profesionales en el Área de Otorrinolangología.

Según expresó el profesional, los pacientes, que fueron intervenidos este mes, tenían otitis media crónica por lo que estaban sufriendo hipoacusia y secreción del oído.

La aparatología permite mayor visibilidad a los médicos y más seguridad a los pacientes.

Durante las cirugías, los médicos podían ver el interior del oído en los monitores y a través de esto lograr mayor efectividad en cada operación. Se trata de una intervención menos invasiva para el paciente.

"Actualmente somos cinco profesionales en el área, de los que tres realizamos intervenciones quirúrgicas. Más allá de eso, hay procedimientos y prácticas que se realizan en el quirófano ambulatorio que son estudios de imágenes con fibrolaringoscopía o sea con cámaras para ver la parte de la laringe y nasal. Hay un montón de prácticas que realizamos", indicó el profesional.

Los pacientes recibieron el alta médica en menos de 24 horas y continúan con su recuperación correspondiente.

Además, los profesionales de otorrinolaringología proyectan realizar nuevas intervenciones con la aparatología que posee el Hospital Central. "Buscamos poder cubrir la demanda que requiere este centro de salud. Ha cambiado mucho a lo que era antes, la demanda ha aumentado muchísimo y necesitamos mejorar las prestaciones en cuanto a la atención y que no haya mucha espera, pero estamos trabajando en eso, de a poco lo vamos a ir mejorando", expresó Picciafuoco.

E indicó: "La expectativa del servicio es incorporar más profesionales, brindar mayor cantidad de cirugías y de consultas que podamos atender por mes. Tenemos mucha demanda, hacemos muchas consultas, pero tenemos que crecer aún más".

Nuevo convenio

Los trabajadores de la televisión tendrán cobertura médica en el Hospital Central debido al convenio firmado entre las autoridades de su obra social y el centro de salud.

Con este acuerdo se beneficiarán 340 afiliados de la provincia —y sus familias— de la obra social del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid).

"Para los sanluiseños y nuestros afiliados es un orgullo poder disponer de este complejo", expresó el secretario de la seccional San Luis del Satsaid, Ricardo Ravelli.

Explicó que los interesados en atenderse en el hospital deberán solicitar una orden web o de práctica admitida por la seccional.

"Me llamó la atención el nivel de este hospital, no lo he visto en muchos lugares del país. Estamos sorprendidos gratamente por su tecnología y su grupo humano", expresó el secretario.

Redacción/MGE