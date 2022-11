Violeta Parra, la jardinera más voraz

El filo de su nombre ha marcado al mundo entero, llevando en su voz y en su cuerpo los paisajes de una sociedad campesina que había sido condenada al olvido. Tejedora, pintora, compositora, recopiladora, una artista plena que puso la vida, harta del desamparo de la humanidad. De cuna pobre, pero con la música servida. Sus pies la llevaron a andar por el mundo con un bolso cargado de deseos implorosos, resignados a lo imposible.

Violeta Parra dio gracias a la vida y se hizo himno mundial con su emblemática poesía, sus tejidos en arpillera recorriendo las grandes galerías la convirtieron en una artista de renombre.

Atravesada por el desamor, su canto también pintó el sufrimiento que acarreó hasta sus últimos días. Ella siempre supo que el mundo era desigual para las mujeres y contra eso también cantó. Maldiciendo a los altos cielos, las estrellas con su reflejo, las primaveras con sus jardines en flor… todo lo que la hizo amar también fue su penar.

La justicia social fue el horizonte, desde chica revelada contra las injusticias y con el canto como recurso para sobrevivir en este mundo.

Fue una música de instinto abismal que supo transportar las sentencias y placeres de la vida a la canción.

Componiendo sin conocimientos musicales, Violeta Parra fue una creadora absoluta sin límites. Ella decía: “La creación es un pájaro sin plan de vuelo, que jamás volará en línea recta...”, invitaba a romper la métrica, a gritar en vez de cantar y enfrentar cualquier preforma que esté establecida. Sin duda, invitaba a la libertad.

Harta de amores no correspondidos y penares de injusticias que no cesaban, Violeta llega a sus 49 años con el pesar de una mujer que, como se piensa en el campo, no se había realizado y decidió quitarse la vida de un tiro en la cabeza.

Compositora de grandes canciones como “Gracias a la vida”, “Volver a los 17”, “Que he sacado con quererte”, “La Jardinera” y “Casamiento de negros”, entre tantas, Violeta es y será un emblema nacional de la canción popular que representa a Latinoamérica.