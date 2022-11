Valderrama: "De San Luis recuerdo la gente y la familia; la pasé muy bien"

Diez años después de ser parte de un rodaje cinematográfico en San Luis, el ídolo del fútbol colombiano Carlos "Pibe" Valderrama vuelve a recordar su paso por la provincia.

El Diario de la República dialoga con el ex 10 "cafetero" en la previa del Mundial de Fútbol, en Qatar. Aquella vez, en noviembre de 2012 fue parte de la película "Por un puñado de pelos", de Néstor Montalbano. Valderrama trabajó junto a Nicolás Vázquez, el Negro Rada, Norma Argentina y otros actores puntanos.

"Siempre quedo en ir, me tratan muy bien, muy bacano. De San Luis recuerdo la gente y la familia; la pasé muy bien en San Luis. Tengo muy lindos recuerdos", dice el "Pibe" y se mete en tema de Mundial.

"Leo se merece la Copa del Mundo, esa recompensa por todo lo que nos ha dado", sentencia sobre Messi, y avisa: "Veremos un muy buen campeonato, equipos que juegan muy bien. Después de Messi, me gustan Neymar, Vinicius y Di María".

Y sobre los estadios aclimatados para la ocasión y el ambiente, remarca: "Ahora no hay brisa, no hay sol, no hay excusas; hay que jugar bien".

Foto: Alejandro Magdaleno.

También "Chicho" Serna

El exvolante central de la Selección de Colombia, Mauricio Serna, le dijo a El Diario de la República que "este ante todo va a ser un torneo novedoso, por la época, por la ciudad y por el país".

"Estoy con muchas expectativas y con muchas ilusiones", asegura "Chicho".

En su puesto de número 5 entiende que "el fútbol cambió, pero un jugador como Casemiro (Brasil) quieren tenerlo todos".

En cuanto a candidatos, afirma: "Por historia y por presente Argentina siempre es candidata, y más con Messi. Este cuerpo técnico ha consolidado un gran grupo, desde el trabajo y el silencio".

"Después, Argentina y Brasil siempre hay que darlos como candidatos. Francia, porque es campeón del mundo y tiene grandes jugadores combinando experiencia y juventud. A Alemania no lo descarto y tal vez Bélgica y Portugal, como lo fue Croacia en el anterior".

El momento de Boca

Como integrante del Consejo de Fútbol de Boca, Serna sentenció: "El año de Boca fue muy bueno por los títulos que conseguimos. Si bien la gente solo mira la primera división, en el femenino fuimos bicampeones, en la reserva volvimos a ganar y en juveniles volvimos a ser campeones de la general".