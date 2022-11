La Selección Argentina tendrá su serie: "Sean eternos: campeones de América"

Desde el 3 de noviembre, se podrá ver en Netflix “Sean eternos: campeones de América”, una serie documental que recorre y revive los 45 días previos al triunfo de la Selección Argentina en la Copa América de Brasil 2021.

La nueva miniserie se mete en el vestuario de la obtención en el Maracaná de la Copa América 2021 con los relatos íntimos y relajados de los jugadores, el cuerpo técnico y especialistas.

A través de entrevistas, a lo largo de tres episodios que componen el trabajo, se podrá ver el complicado camino que los jugadores tuvieron que seguir para conseguir ser los mejores y romper la racha de 28 años sin alzarse con un título.

La producción cuenta las presiones individuales y colectivas que tuvieron que enfrentar los protagonistas y muestra a un Lionel Messi auténtico, quien repasa el difícil recorrido atravesado para poder levantar una copa frente a su país.

Foto: Internet.

“Mi familia fue siempre la que lo vivió igual que yo, la que sufrió muchísimo, y al mismo tiempo intentaba estar fuerte delante mío para demostrarme que estaban bien, que no pasaba nada, pero yo sé lo que pasaron y ese momento fue como un descargo para todos”, dijo Leo Messi a través de un comunicado compartido por la plataforma streaming.

El fenómeno Messi dentro del fútbol mundial también es analizado por destacadas figuras internacionales como Neymar Jr, Ronaldinho, Dani Alves, Xavi Hernández, Césc Fábregas, Sergio Busquets, Luis Suárez, Jordi Alba, Arturo Vidal y los ex jugadores argentinos Javier Zanetti, Javier Mascherano y Pablo Aimar.

Foto: Internet.

“Es difícil, tantos años de sufrimiento y al final poder lograrlo creo que no es solamente mío, sino que es de mi mujer, de mis hijas y del equipo también, de mi viejo. Después de todo ese sufrimiento que tuvieron, poder darles esa Copa y decirles ‘ya está, lo logré’. Tengo miles de trofeos, pero como este no, como este no hay, creo que este era lo único que quería”, revela un Ángel Di María emocionado.

La miniserie documental fue producida por el excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien ideó e impulsó este proyecto junto a su productora PEGSA, para revivir el duro proceso atravesado por los jugadores del seleccionado argentino, quienes recibieron fuertes críticas en su país pese a los innumerables éxitos que acumulaban en clubes de Europa y, después de 28 años de una dolorosa sequía, pudieron romper el maleficio de la mano de Lionel Messi y ser campeones de la tan ansiada Copa América.

Infobae/SD.