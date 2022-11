Mazzina pidió una "Justicia con perspectiva de género" frente a los femicidios

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, se mostró "impactada" por los números de femicidios que se registran en el país y sostuvo que esa problemática no la va a resolver solo esa cartera sino una "política interministerial" y una "justicia con perspectiva de género".

En un encuentro que mantuvo en su despacho con periodistas de distintos medios, la funcionaria además confirmó la continuidad del programa estatal “Acompañar” de asistencia económica a personas en situación de violencia de género, reforzado con políticas públicas federales que garanticen el empleo y la autonomía de quienes atraviesan esa situación.

"Acepté el cargo con la garantía de tener un presupuesto adecuado y la confirmación de la continuidad del Acompañar", dijo la ministra.

Para el fin de la gestión de la anterior ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, las estadísticas oficiales indicaron que el programa Acompañar brindó apoyo económico a más de 200 mil personas en situación de violencia de género desde septiembre de 2020, cuando lo oficializó el presidente Alberto Fernández.

La ayuda económica es por seis meses, no requiere de denuncia judicial, es compatible con otras asistencias estatales y para ponerlo en marcha es necesaria la firma de convenios de Nación con provincias y municipios.

Precisamente "el compromiso" de los gobiernos provinciales y comunales, y "la gestión territorial de las políticas nacionales" fue una definición de la ministra al hablar de los altos índices de femicidios que hay en Argentina.

Cifras de femicidios

Télam relevó que los femicidios cometidos en el último mes en el país se incrementaron casi un 50% respecto de septiembre, de acuerdo a las distintas organizaciones civiles que confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género.

En lo que va del año, se registraron 247 femicidios y 7 transtravesticidios, lo cual refleja un promedio de un asesinato cada 29 horas.

"Los números de femicidios me impactan, me atraviesan, y hay que pensarlos desde las políticas públicas. No lo va a resolver sólo este Ministerio, se necesita de una política interministerial y de una Justicia que piense con perspectiva de género", señaló la funcionaria.

Sobre el programa Acompañar

Reconoció que los 6 meses de ayuda que ofrece el Acompañar "no alcanzan para cambiar la vida de las personas, por eso estoy hablando con otros ministerios para actuar en el después, con capacitación que permita la empleabilidad y la autonomía" de quienes atraviesan situaciones de violencia.

También consideró que es necesario visibilizar algunas experiencias provinciales que hay en este sentido "porque es necesario pensar y ejecutar las políticas con las experiencias territoriales".

En ese sentido señaló que hay que "hay que cambiar la dinámica" del Consejo Federal que funciona en el Ministerio "para que cada provincia tenga más tiempo para presentar sus políticas, y para que recibamos sugerencias y críticas constructivas".

Anticipó que su intención es viajar a todas las provincias y que a su gabinete "se incorporará personal de distintos lugares del país" siguiendo con la lógica federal que quiere darle a su gestión.

Sobre el presupuesto para el Ministerio aseguró que "es el adecuado, sino no estaría acá".

El presupuesto 2023, que está en debate en el Senado, luego de pasar por la Cámara Baja, es de $54.683 millones para la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Télam/MGE