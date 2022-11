El dolor por la muerte de una valiosa luchadora social

Hace cinco años un no planeado y heterogéneo grupo de mujeres se unió, constituyendo una asociación para luchar por la dignidad humana. Las Madres de Plaza de Mayo iniciaron una pugna solitaria, sorda, por la aparición con vida de sus hijos desaparecidos. Hebe Pintos de Bonafini —dos hijos y una nuera desaparecidos— es hoy la presidenta de esa entidad y quien, superando las lágrimas y el dolor, abandonó su vida de ama de casa para iniciar un peregrinaje interminable, plagado de silencios, intimidaciones y miedos… Nada de eso la detuvo. De cada sinsabor salió fortalecida y con los objetivos más claros; dispuesta —al igual que sus compañeras— a no claudicar en la búsqueda, porque eso es allanar el camino a quienes saben y no quieren dar respuestas. La lenta y silenciosa marcha que todos los jueves hace esta mujer de 53 años, como otros miles de madres en todo el país, con su pañuelo blanco en la Plaza de Mayo, es una imagen acuciante de dolor y de valor. Sin revanchismos, estas madres luchan tenazmente por el derecho supremo de conocer el destino de sus hijos desaparecidos. Y, al mismo tiempo, para que nunca más se repitan estos hechos. No luchan por ideologías, sino por la vida…”. Presentación del reportaje que le efectuara a Hebe de Bonafini la periodista Mona Moncalvillo, en el número 92 de la revista Humor del Mes, de octubre de 1982.

Hoy la triste noticia es que murió Hebe de Bonafini. Y su presencia hay que contextualizarla. Por eso la mención anterior. Es muy difícil encontrar en la historia contemporánea de la Argentina una demostración de valor y de coraje similar. Cuando imperaba la complacencia, la traición, y la obsecuencia con la Junta Militar gobernante, hubo un grupo de mujeres que asumieron otra actitud. Y el miedo hacía estragos en la calle, en los hogares, en las redacciones, en las radios, en los canales de televisión, en los estrados judiciales, en casi todos lados.

Y vale rescatar otras respuestas en la estupenda entrevista descripta. “…También queremos que los jóvenes piensen que lo que hacemos las Madres es para que esto no se repita. Para que ninguna madre en el mundo tenga que sufrir y tenga que luchar por lo que luchamos en este momento. Pero también para que cualquier madre a la que le pase esto, que ojalá no sea nunca, no se quede en una silla a llorar, que salga y pelee por su hijo… Que pelee como un león, que es la única forma de luchar contra estas dictaduras. Pelear por los hijos para recuperarlos. Nada nos importa ni frenará nuestra búsqueda, como tampoco nos importa cuántos son los desaparecidos, las cifras son muy frías. Nuestra lucha estará cumplida aunque aparezca uno de todos esos miles de desaparecidos…”.

¿Por qué la eligieron a usted presidenta de la entidad? (contesta la vicepresidenta, María Adela de Antokoletz) “…Tal vez ella tenga alguna renuncia a decírtelo, por eso si me permitís voy a contestar yo. Al cabo de los años nos hemos ido conociendo, porque aunque las reuniones fueran cortas, en casas de familia, la gente se conoce enseguida por su empuje, por su fuerza moral, por su valor, por su claridad de pensamiento, por contemporizar con los demás…Todo eso se vio bien reflejado en Hebe…”.

Luego contaba Hebe: “…Somos las madres de subversivos… Hemos sido atacadas desde el principio, nos han llevado detenidas muchísimas veces; han tratado de prohibir nuestra marcha otras tantas; nos sacaron de la plaza con ametralladoras, cargadas como para la guerra, y hasta han llegado a pegar el grito de ¡apunten! Y nosotros les hemos gritado ¡fuego!… Nos han detenido a 68 una vez, y a 300, a 40, a 15 de nosotras en otros casos. En fin, siempre han ejercido presiones sobre las madres, porque tal vez somos el grupo más fuerte. Si bien es cierto que eso lo sufrimos, también lo es que nos hemos hecho a ese sufrimiento y ya no nos interesa lo que puede pasar. Si vamos llegando nuestras casas de noche y un Falcon nos hace señales con las luces, no sabemos qué puede pasar, pero no nos importa… Son mucho más fuertes las ganas de encontrar a nuestros hijos. La lucha ha crecido tanto que es mayor que el miedo a ir detenida, o a que nos pongan policías en la plaza hasta en los árboles, como una vez… Pensando en nuestros hijos, no pensamos en nuestros sufrimientos…”.

Gracias Hebe…