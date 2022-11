Más de 150 jóvenes ya tramitan su carnet de conducir gratuito

Pasaron solo dos meses desde que se lanzó una nueva etapa del Programa "Mi licencia a los 17" y ya hay más de 150 jóvenes inscriptos que aspiran a obtener su carnet de conducir de forma gratuita. Algunos recién comienzan con los trámites, otros realizan los cursos de formación y hay muchos que ya están listos para recibir su credencial y salir a la calle con una mejor preparación que la habitual.

La iniciativa es compartida entre el Municipio y la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) "Eva Perón", donde se dictan las clases teóricas los lunes por la tarde y los martes por la mañana, mientras que los miércoles dan capacitaciones en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en la Municipalidad. "Lo hacemos en diferentes horarios para que puedan ir todos y no les interfiera con la escuela", explicó César Macedo, el responsable del Subprograma de Concientización Vial de la Secretaría de Gobierno.

El funcionario trabaja con su equipo integrado por Verónica Amicci y Pablo Rodríguez para que los aspirantes tengan mucha más práctica que la que podían obtener por su cuenta. Para eso, la Intendencia inauguró una pista vial en las instalaciones de El Lago, en donde todos los jueves y los viernes les brindan diferentes pautas para aplicar cuando están al volante.

"Este espacio no solo es para los chicos del programa, sino para tomar las pruebas para el carnet de conducir de los mayores y para cualquiera que quiera venir. Lo bueno es que no requirió una gran inversión, sino que aprovechamos un lugar que estaba un poquito en desuso", afirmó Macedo y agregó que el año que viene harán una segunda intervención para hacer un circuito más completo y complejo.

"Me enteré por una amiga que lo iba a sacar. Yo quería aprender también y me anoté. La verdad es que el curso teórico me sirvió mucho porque había cosas que no conocía. Y en lo práctico sabía lo básico y me dieron muchos consejos", contó Abril Maurelli, una de las adolescentes que ya completó la formación y aprobó el examen.

La Ley Nacional de Tránsito determina que la licencia para manejar motos se puede obtener a partir de los 16 años, mientras que para automóviles es desde los 17, en ambos casos con la autorización de los padres. Por lo que el programa local no redujo la edad permitida, solo le agregó una formación más completa.

"Me parece bárbaro, porque tienen una herramienta más para desenvolverse. Además, les tienen mucha paciencia, les dan un montón de pautas. Tengo una hija más grande que cuando lo tramitó no había nada de esto, uno le tenía que enseñar y a veces uno no sabe cómo transmitirle las cosas", valoró Verónica Viola, la madre de Abril.

Macedo agregó que este año, "Mi licencia a los 17" incorporó la posibilidad de tramitar el carnet tipo A, el que habilita a manejar motos, por la gran demanda que tuvieron. Por eso, las capacitaciones varían en función de qué clase de vehículo vayan a conducir los jóvenes. En 2023 lanzarán las inscripciones mucho antes, por lo que esperan que haya más chicos interesados aún.

"La política del intendente era hacernos fuerte en la concientización y la seguridad vial. Los resultados se van a percibir con el tiempo, cuando uno salga a la calle y encuentre el tránsito más ordenado, con conductores que respeten más las normas, y los beneficiados vamos a ser todos", expresó el funcionario.

Los más chicos toman el volante

En los últimos dos años, las políticas de concientización vial del Municipio están enfocadas en las nuevas generaciones, aquellas que serán las que conducirán en las calles en un futuro no tan lejano.

Por eso, además del programa para formar a los jóvenes de 17 años y hacer acciones de concientización para los adolescentes, también se enfocan en los más pequeños.

Con una pista didáctica, que simula las condiciones de tránsito que pueden hallarse en la vía pública, dictan charlas especiales en los colegios primarios. En esas jornadas, las niñas y los niños pueden subir a triciclos para aprender a respetar semáforos, sendas peatonales y otras señales

Redacción/MGE