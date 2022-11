El clima en el seleccionado es de optimismo. Y no es para menos. Se ganó el partido que había que ganar, pero ojo, que el árbol no tape el bosque.

Argentina jugó sólo 20 minutos bien de los 180 que disputó. Con Arabia Saudita pateó dos veces al arco y cayó infinidades de veces en el fuera de juego. Ante México tuvo un mal primer tiempo, donde el equipo careció de volumen de juego. Después con los cambios, la ecuación cambió. Si vemos el vaso medio lleno se puede decir que Lionel Scaloni acertó con las modificaciones. Si lo vemos medio vació debemos afirmar que el DT se equivocó en dejar en el banco a los jugadores que cambiaron el rumbo del partido. Además, da la impresión que se oculta información. Si es verdad que están todos bien físicamente, cómo se explica que el "Cuti" Romero y Leandro Paredes, dos jugadores del bastión del DT, no hayan jugado ante México.

Argentina está lejos del nivel que mostró en la Copa América, cuando Roberto Abbondanzieri dijo que un Mundial era otra cosa, más de uno lo atacó, y no estaba tan errado. Esta competencia tiene otras exigencias. A la Selección le tapan el circuito interno y se le nubla la vista. Le dejan las bandas libres, pero cuando Di María o algún otro exterior puede desbordar, los centros no encuentran a un referente de área, porque Lautaro no es un "9" fijo, es de esos jugadores que entran y salen permanentemente, y que se siente más cómodo cuando le meten pelotas filtradas, esas que hasta el momento no aparecieron.

Ahora se viene Polonia. Hay que estar atentos, porque van a hacer lo mismo que los rivales anteriores. Argentina mejoró, pero ojo: que el árbol no tape el bosque.