Pantera Negra regresará

Los espectadores de “Pantera Negra: Wakanda por siempre” tuvieron que esperar demasiado para volver a ver el traje negro recubierto por una malla de vibranio —metal ficticio— que tiene la propiedad de absorber la fuerza de los golpes. Los únicos que no pudo contener fueron aquellos que, aunque lejos de ser bajos, emanaron las pantallas de los cines e impactaron en los corazones de los fans por la ausencia del protagonista, Chadwick Boseman.

El rey T’Challa está muerto y el homenaje al actor, quien falleció de cáncer de colon en 2020, abarcó todo el filme y también la alfombra de la avant premier. Su rostro apareció en forma de dijes y en la vestimenta de Letitia Wright, la nueva portadora de la fuerza de Pantera Negra y el rol protagónico. La joven vistió de forma muy similar a la que lo había hecho Chadwick en la presentación de la primera película sobre la nación más poderosa del universo de Marvel en 2018. Letitia en un traje negro, con bordado en plateado en la pechera y los brazos cruzados, el gesto wakandiano, fue la imagen que conmovió al mundo.

De la alfombra roja también participó Rihanna con “Lift me up”, canción principal de la película y que marcó su retorno a las melodías tras cinco años de silencio pero mucho lápiz labial. Una balada con gusto a poco, de escasas palabras, aunque muchas repeticiones, y que solo aumenta el deseo de escuchar más de la cantante, cuando se logra superar el oído amargo de sentirse estafado.

Con “Wakanda…” el UCM cerró la cuarta fase y, acorde a sus antecesoras dentro de la misma etapa, un nuevo niño y sucesor sorprendió (o no) a los espectadores. Es el hijo homónimo de T’Challa, bautizado como Toussaint en Haití. Con la intromisión de Disney y la necesidad de estirar el legado de los cómics a tiempos impensados, el pequeño se suma a los siguientes herederos: “Amor”, la hija de Gorr el villano del último filme de Thor y que el dios del trueno adoptó; América Chávez, la joven mexicana que Doctor Strange salva en “El multiverso de la locura”; y Morgan Stark, la primogénita de Iron Man y Pepper Potts.

A último momento, pero esperable, apareció Toussaint en la escena pos créditos y destruyó el argumento natural al que tendía la película: una saga con vigorizante energía femenina que lejos de quedar forzada seguía el curso lógico. Otra de las decisiones que sorprendió fue la deserción de la princesa Shuri como reina de Wakanda y la asunción de M'Baku, líder de la tribu Jabari.

Aunque poco dispuesta desde el principio a seguir las tradiciones wakandianas, hubiese marcado un suceso histórico que una mujer fuera reina y Pantera Negra. El ejemplo más cercano fue el de la madre de Shuri, Ramonda, quien tomó la conducción de la nación de una forma épica, como reflejó con su inolvidable discurso antiimperialista en la ONU.

Si se quita toda la ciencia ficción y las naciones de fantasía, “Wakanda…” es una historia de lucha contra el colonialismo. Namor es el nuevo “pseudovillano” de Marvel que aparece para evitar que Estados Unidos se apropie del vibranio y cree con él armas de destrucción masiva (cualquier parecido con la realidad es pura intencionalidad).

Talokan, una ciudad mexicana subterránea secreta hasta este momento, también posee el metal indestructible y su líder busca aliarse con Wakanda para destruir a las demás naciones y evitar que los localicen. Pero, ¿es posible liberarse sin recaer en las mismas técnicas que los opresores?

En los cómics Talokan no existe, la ciudad que menciona Stan Lee es la conocida Atlantis, pero los guionistas y el director, Ryan Coogle, decidieron convertirla en una historia con raíces latinoamericanas. Según expresó, se debe a que querían sorprender al público y no recurrir a una historia tan utilizada como la del imperio perdido. Pero también responde al estilo Disney de colocar personajes y ampliar así el abanico cultural de los filmes, algo que no siempre logra incorporar de manera orgánica.

Otra de las decisiones que va con la línea del emporio del ratón más famoso del mundo fue el “shippeo” entre las dos guerreras wakandianas Aneka (Michaela Coel) y Nakia (Lupita Nyong'o) de las que solo obtuvimos un frío “amor” casi al final, algunas miradas insinuantes y una caricia en un hombro. Parece que Disney se asustó después de la última manifestación de cariño entre dos mujeres que mostró en la película "Buzz Lightyear", un beso de unos escasos segundos, pero que generó algunas respuestas homoodiantes.

Así finalizó la cuarta fase del UCM, fue la que menos conexión tuvo entre sus productos pero que abarcó más cantidad de horas en pantalla, entre series y películas, que las tres anteriores juntas. Por cuestiones lógicas, la trama bajó su nivel, pero el esfuerzo de Marvel por mantener viva la franquicia pese a que sus héroes principales finalizaron sus contratos es más que loable. El mejor intento, por lejos, fue “Spider-Man: no way home” con los tres Hombre Araña.

“Wakanda…” se localiza en el medio, superior a producciones como “She Hulk” y “Black Widow”, y al mismo nivel que “Thor: amor y trueno” y “Doctor Strange: el multiverso de la locura”. La película estaba aspectada como el tanque de fin de año, desafortunadamente sobraron diálogos, tan extensos por momentos que parecía una película de DC Comics, y faltaron escenas con batallas más prolongadas o al menos una épica, como las que acostumbra hacer el UCM. “Yibambe” (aguanta) compañero wakandiano, porque Pantera Negra regresará.