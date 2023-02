"Ant-Man and The Wasp: Quantumania" llega en un preestreno

Antes de su llegada formal a las salas, hoy es el preestreno de "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", en Cinemacenter, la última película de Marvel y la primera del año que tiene como protagonista a Paul Rudd y le da inicio a una nueva fase de este universo fantástico que no para de crecer a medida que pasan los años. Las demás películas serán renovadas mañana como sucede cada jueves en la cartelera del cine local.

La nueva entrega, dirigida por Peyton Reed, es la tercera película en solitario de Ant-Man y la Avispa. Rudd estará acompañado nuevamente por Evangeline Lilly en la piel de la Avispa. La historia comienza cuando Scott Lang disfruta de su vida como vengador junto con su familia de científicos alejado de los problemas y en paz. Lo que verdaderamente quiere Lang es ser una persona y un padre común y corriente, con una vida regular.

De repente esa tranquilidad cambia cuando la familia entera, incluida su hija Cassie, interpretada por Kathryn Newton, es enviada por un experimento fallido al peligroso Reino Cuántico. El nuevo panorama presentará desafíos para Scott y su familia, que tendrán que desempolvar sus trajes de superhéroes y enfrentarse con Kang, el Conquistador, el villano de la película interpretado por Jonathan Majors, que se prepara para ser un dolor de cabeza en un futuro para todo el grupo de Los Vengadores.

Dentro del Reino Cuántico también hay otros personajes entrañables que seguramente serán recordados más adelante y tendrán otras apariciones.

A Rudd aún le resulta extraño formar parte del universo cinematográfico de Marvel por la visibilidad global que genera. La vida del actor cambió cuando interpretó por primera vez al personaje y a medida que pasaron los proyectos se profundizó mucho en los últimos años.

En 2013, luego de que el actor participara en varias películas de comedia como "Ni idea", "El reportero: la leyenda de Ron Burgundy" y "Virgen a los cuarenta", Marvel tocó la puerta de su casa con la propuesta de interpretar por primera vez a Scott Lang, el héroe capaz de aumentar o disminuir su tamaño para combatir a sus enemigos.

Tanto para el actor como para la audiencia fue sorpresiva la llegada de Paul al mundo de los superhéroes, pero el actor supo ponerle la cuota de comedia que lo caracterizó en otros proyectos y logró un papel único que será recordado por varias generaciones.

Además de protagonizar las dos películas en solitario de Ant-Man y ahora darle vida en la tercera, también formó parte de "Capitán América: Civil War" en 2016 y "Avengers: Endgame" en 2019.

Rudd se alineó tanto con Ant-Man que también tuvo una participación en los guiones de las dos primeras películas, aunque no en esta tercera entrega. Para el actor, el famoso Hombre Hormiga es uno de los proyectos más importantes de su carrera.

Ciencia ficción, humor, algo de suspenso y cambios salvajes conviven en "Ant-Man", que promete darle al espectador dos horas del entretenimiento tan característico de Marvel.