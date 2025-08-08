Un mensaje en la botella que llega a San Luis

Una de las características de “The Police”, el histórico trío encabezado por Sting, era que cuando tocaban en vivo hacían versiones muy extendidas, repletas de zapadas improvisadas, que cambiaban radicalmente lo grabado en un disco. Ese costado caliente, que quedó registrado en la discografía en vivo de la banda, es el que prefirió visitar “The Police men”, la banda tributo argentina, cuando se propuso salir a tocar.

El conjunto porteño estará en San Luis por primera vez durante el fin de semana, con funciones el viernes 8 de agosto en Merlo y al día siguiente en el Cine Teatro. La visita inaugural de la banda a la provincia tiene al grupo muy entusiasmado, según declaró Adrián Clar, guitarrista del grupo y émulo de Andy Summers.

“Siempre que vamos a una plaza nueva tenemos muchas ganas de tocar. Esperamos que la gente se enganche porque hacemos un homenaje con mucho respeto y, más allá de las distancias, tratamos de encarar los roles, que son complejos por la musicalidad que tiene la banda”, agregó Clar.

Uno de los sostenes de la expectativa de “The Police men” es que los integrantes notan que cuando van al interior el público no es necesariamente seguidor de la banda original, sino más bien gente curiosa que toma la propuesta como un show más. Además, Adrián aclaró que el concierto es apto para todo público.

Los shows que darán en San Luis abarcarán toda la carrera del trío inglés, con las variaciones que tenían los integrantes, que entre sus gustos musicales mezclaban percusión africana, tintes de reggae, coqueteos con el punk y jazz y acercamientos a la bossa nova.

Justamente esa fusión fue lo que llamó la atención de Clar cuando escuchó las primeras grabaciones del grupo, aunque reconoció que el impacto no fue instantáneo. “No me considero fanático de nada, pero había algo en el grupo que me llamaba la atención. Cuando tengo que escuchar algo voy del tango al jazz y la bossa. Me interesa la música con identidad”.

Quien sí es un seguidor de la primera hora y quien inculcó en Adrián el gusto por “The Police” es “Tati” Cecchi, encargado del bajo y de la voz en el grupo tributo. “Los sigue desde que tiene diez años”, afirmó Clar sobre su compañero de escenario.

Cuando en marzo de este año Sting vino a la Argentina y dio un impecable recital en el Movistar Arena, “The Police men” estaba en Montevideo en el inicio de una gira. De estar en Buenos Aires, la banda hubiera ido al concierto pero no se hubiera acercado al músico por nada de mundo: “Sabemos que no le gustan las bandas tributo”.