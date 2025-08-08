"Los humoristas subimos al escenario con hipótesis"

Con cuatro de los cinco espectáculos que tuvo en su carrera Pablo Molinari pasó por San Luis, por lo que el vínculo con los puntanos es fluido y conocido. Recuerda el humorista que la recepción que tuvo siempre fue cálida y que los espectadores comprendieron rápidamente de qué iba su propuesta, un humor más bien blanco, de observación, que intenta hacer reír con temas universales.

Si la primera vez en la provincia tuvo algo de incertidumbre que se esfumó rápidamente, ahora, con “Demasiado”, el standapero espera más risas compartidas. Pero como Molinari está acostumbrado a jugar con el peligro permanentemente, la gira que lo traerá por todo Cuyo representará el estreno de su nuevo show.

“Lo fui probando por segmentos separados en algunas participaciones especiales que tuve y anduvo bien, pero los humoristas nos subimos al escenario con hipótesis, después el que decide qué funciona y qué no es el público”, dijo el actor, que estará en San Luis el domingo a las 20 en la sala Berta Vidal.

“Demasiado” es un monólogo amplio que pasa por diversos temas pero que hace centro en el “exceso de todo” con que vive la sociedad actual. “Tenemos demasiadas cosas pendientes y estamos todo el tiempo pasados de rosca”, graficó el humorista, que tiene a las redes sociales como base de sus ocurrencias.

Justamente su participación en las redes es lo que hizo que Pablo se embarcara en una propuesta más bien familiar, “aunque tampoco soy Topa”, dijo con humor. Sin embargo, ese tipo de stand up hizo que el monologuista reuniera una audiencia familiar: “No pienso los chistes para un nene de 10 años pero vienen igual a los shows y eso está muy bueno”. Que en San Luis actúe el domingo relativamente temprano reafirma la convocatoria general.

En la carrera de Molinari las redes sociales también funcionaron como elemento de difusión democrático, un beneficio que muchos humoristas de su generación supieron aprovechar.

Para el estreno del domingo, Pablo tiene los nervios comunes de cualquier debut aunque los atempera con la seguridad que le dan los años de carrera. En la gira por Cuyo lo acompañará en la apertura la humorista Flor Tejero Ponte.

Otro de los elementos que el actor incorporó a lo largo de su trayectoria y que llega a su punto máximo en “Demasiado” es pensar un humor con temas más generales, justamente para que sea comprendido por la mayor cantidad de espectadores. La primera medición para Pablo será el fin de semana en Cuyo y para los puntanos, el domingo.