¿Qué hacemos? Las mejores propuestas para la noche puntana

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Armadura de metal

La legendaria banda de rock liderada por Walter Giardino y Adrián Barilari recorre la Argentina de punta a punta y ahora le toca a San Luis encontrarse con su música potente. Todo su repertorio repleto de clásicos será interpretado en una noche muy deseada por los puntanos.

Música: Rata Blanca

Hora: 22

Lugar: Comuna

Entrada: 4.300 pesos

Bajo las palmeras

Con vino y melón en la recepción, el boliche de la provincia recibe el fin de semana a punto caramelo con el calor como protagonista. Toda la noche a puro cachengue.

Música: Pastito and Melón

Hora: 23:30

Lugar: Sky Club

Fuego sobre el tambor

Con un especial de reguetón y la presencia del DJ Tocaeldala en las consolas con sus sonidos de percusión, la fiesta más fogosa de Capital Federal llega a San Luis con todas las ganas de que bailen las y los puntanos.

Música: Fiesta Calor

Hora: 23:30

Lugar: Comuna

MIÉRCOLES 30 NOVIEMBRE

Locales otra vez

¿Cuál será el resultado del partido de Argentina? Todo un misterio. Lo que es certero es que, gane o pierda la Selección, la noche de hoy estará musicalizada por la banda estrella del bar de la Illia que promete una noche de rock nacional, buena comida y adrenalina futbolera.

Música: No Va +

Hora: 22

Lugar: All Right

Entrada: gratis

MIÉRCOLES 30 NOVIEMBRE

Triple movimiento

El cuarteto de La Konga llega a Villa Mercedes con su repertorio que genera emociones y alegrías a sus seguidores. A partir de las 23:30 en Espacio Mitre, Pablo, Nelson y Diego le ponen sazón a la mitad de la semana.

JUEVES 1º DE DICIEMBRE

Una más

El ciclo “Proyecto 1”, en el que un taller de canto de la Casa del Poeta hace que uno de sus alumnos tenga la experiencia de tocar en vivo, acompaña ahora al escenario del museo merlino a Lucía Márquez Sosa. La entrada cuesta 400 pesos.

Solos y tranquilos

El regreso a los shows en vivo de los hermanos Franco y Nicolás Aflalo se realizará en Oveja Negra, el bar de la calle Mitre. Los músicos realizarán un show acústico ideal para acompañar con una cerveza y alguien con quien escuchar.

Una ciudad que baila

Como parte del festejo del nuevo aniversario de la ciudad, el ciclo “Los jóvenes cantan a Villa Mercedes” trae a Dale q' Va, para que el baile sea completo. Antes tocará Efecto Mercury. Todo, gratis, en la explanada del Molino Fénix.

La gracia y la gracia

El debut (aunque no despedida) del ciclo “Debut y despedida” es con el grupo Jacobasauros, ocho músicos que le ponen onda a las canciones en All Right. La primera de las bandas de existencia efímera. Gratis.

VIERNES 2 DE DICIEMBRE

Fuego y canto

La Cantata del fulgor y el silencio suma una nueva presentación, ahora en San Luis. Seis músicos villamercedinos componen una nueva incursión en La Papelería, el centro cultural de Pedernera 1539.

El otro norte

Con la dirección de Hernesto Mussano, el grupo Triada presenta su obra “Hualtarán” en Escenativa de Merlo, de El Rebenque 2241. La función comienza a las 22 y repite el sábado.

Ahora sí

Después de suspender la presentación del EP hace algunas semanas por problemas de salud, Norte Libre muestra las canciones de “Primitivo” en Al Fondo, de Rivadavia 615. A partir de las 21:30, también sonarán las canciones invitadas de La Toma.

Cine y teatro

Paula Andrés se pone en el detrás de escena de “Luz, cámara, adiós”, una obra con tres historias en simultáneo que tiene algunos puntos en común y otros no tan claros. En La Oveja Negra, de Villa Mercedes.

Sábado 3 de diciembre

De raíz eterna

Once bandas y solistas se reúnen en Somos Uno para cantarle al arte en la segunda edición del festival "Ir a más". Además habrá poesía, teatro y feria. A partir de las 18.

Recuerdo del payaso

Como parte del ciclo por los 45 años del grupo Gente de Teatro, Improchow presenta un homenaje al inolvidable “Tano” Facini, fallecido el año pasado. La función será a las 21:30 en el TEA, con entradas a mil pesos.

Rock y DJ

Dos bandas indies de la provincia arman una reunión para despuntar el vicio en Casa Wicca, de Belgrano 445. Maldito Cometa y Yo y la Marea le ponen rock y sonido crudo a una noche que se completará con DJ Vastin, Sunset y DJ Elio on Acid para el after.

Lo mucho de los 18

La Cautana, banda insignia del folclore provincial, está de festejo en el salón Las Palmeras, de España 535. El grupo celebra sus 18 años con el show “Cantando por Cuyo” para el que suman como invitados a Los Videla, La melga, 5 al trío y El trébol mercedino.

Chau 2022

Vorsoto despide un año de reconstrucción con un recital en Casa Beta en el que las canciones serán nuevamente protagonistas. Música para volar con un grupo que tiene los pies en la tierra. A las 23.

Circo en Merlo

La compañía Cirse, con Camila Dato como actriz y guionista, presenta en La casa del poeta de Merlo su show “Amnesia”, con la colaboración en dirección y técnica de Gustavo Silva. A partir de las 20:30, gratis.

DOMINGO 4 DE DICIEMBRE

Siempre con ella

“Ilusión”, la obra de Perla Szuchmacher, que adaptó el grupo Verde Teatro se sube al escenario de Escenativa, en Merlo, con una función que comienza a las 21 y que hace comenzar el último mes del año con otro espíritu.