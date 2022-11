La cebolla y la papa acumulan los incrementos más elevados

Los bolsillos aprietan cada vez más con la inflación y se siente a la hora de comprar verduras y frutas. Para conocer el panorama en la ciudad, El Diario de la República concretó un sondeo por las verdulerías ubicadas dentro de las cuatro avenidas. El recorrido arrojó que la cebolla acumula un aumento del 200% en lo que va del año y la segunda verdura que se suma a esta cadena de incrementos es la papa, que ronda el 80%. Según los comerciantes, hace dos meses que se dispararon los precios, aunque no detallaron el motivo.

"No nos podemos confiar porque hoy la bolsa de cebolla me la cobran a un número y tal vez dentro de dos semanas será otro más alto, entonces a los clientes que les vendo por mayor no puedo estabilizarles el monto”, detalló Analía Tagliapietra, propietaria de un local ubicado en avenida Presidente Perón.

Para ejemplificar el aumento que sufrió la cebolla este año, Tagliapietra recordó que en enero la bolsa costaba $800; hoy ronda entre los $3.500 y $4.000. “El mes pasado vendíamos 2 kilos entre $500 y $600, ahora la aumenté a $700”, especificó.

Banana y palta: Los verduleros de la ciudad aseguraron que a la cadena de los productos que aumentaron se sumaron la palta y la banana. En algunos lugares el cajón de palta cuesta hasta $30.000 y el de banana, casi $6.000.

A comparación de la cebolla, los precios de la papa fueron inestables durante todo 2022. “En lo que va del año habrá aumentado un 80%. Esta situación es diferente porque la papa se termina y sale de otro lugar, entonces eso hace que suba y baje en un segundo. Por ejemplo, la bolsa llegó a costar $3.000; ahora bajó y vale $2.500”, explicó la comerciante.

En esa verdulería, la palta se fue por las nubes: el kilo llega a los $2.700 (son entre cinco y seis paltas). Dentro de las frutas, la banana sufrió un aumento inesperado. “La caja sale $5.700. Para graficar, el mes pasado, el kilo costaba $300 y hoy, $450”, contó Tagliapietra y remarcó que el incremento fue a raíz de la suba del dólar, ya que ambos son productos importados.

En una verdulería emplazada por avenida Juan Gilberto Funes, el encargado señaló que la bolsa de cebolla tuvo una pequeña baja en su caso. “A principios de año costaba $900 y ahora bajó; cuesta $3.400 frente a los $4.400 que salía antes. Hemos retocado los precios a medida que bajan o suben porque tenemos que cubrir los costos y no queremos perder clientes”, dijo.

Para graficar, el mes pasado, la oferta de la caja de 2 kilos estaba a $550 y hace una semana bajaron el precio a $475. En cambio, el panorama de la papa es completamente distinto, porque tuvo dos etapas; hace dos meses la bolsa llegó al pico máximo porque rondó los $3.000 y el mes pasado disminuyó a $2.600.

Aunque recién van tres días de noviembre, el comerciante ya anticipó que desde hoy podrían subir la oferta. “Para mañana (por hoy) ya nos dijeron que hay otra suba, así que tendremos que aumentar y depende de cuánto nos salga la bolsa”, aseguró.

Para dar una idea, en ese comercio actualmente la oferta de 3 kilos de papa cuesta $450 y el mes pasado estaba a $320. Además, el encargado recordó que en enero compraron la bolsa a $900.

La palta en la mayoría de las verdulerías se ha convertido en la verdura prohibida. En ese lugar se suma a las más caras, porque un cajón de 10 kilos que hace cuatro meses costaba $6.000 hoy ronda los $19.000. Por eso, el kilo pasó de $1.600 a $2.200. “Si se arregla la importación, el precio va a caer bastante y acompañaremos esa baja porque nos cuesta mucho vender el producto a este precio”, indicó el encargado.

El Diario consultó a un comerciante de La Punta y en la zona el mes pasado vendían la oferta de 2 kilos de cebolla por $400 y ahora cuesta $500. El precio seguirá siendo el mismo durante todo el mes, aunque no descartan que pueda volver a subir. “Estamos complicados con los montos, vendemos una verdura a un determinado valor cuando una bolsa de cebolla que trae 15 kilos cuesta $3.800 en Mendoza. Ahí le sumamos el precio del flete y cuando uno quiere ver, es el doble”, contó José Vergara.

Con respecto a la papa, coincidió en que la suba más alta fue el mes pasado y se animó a decir que en lo que va del año el aumento llegó al 100%, aunque comenzó a disminuir esta semana. “El bolsón costaba $3.000 y ahora, $2.500”, remarcó.

Vergara contó que la caja de palta le cuesta $30.000 y ya no le conviene venderla. “Con el precio a la que la ofrezco no le saco nada de ganancia y la tengo que vender al doble. Solo la traigo para tener, porque a veces me lo piden, pero para mí no es ganancia”, lamentó.

