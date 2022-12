COVID-19: descartan aplicar restricciones por el aumento de los contagios

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, descartó la implementación de medidas restrictivas a la circulación por el aumento, en las últimas semanas, de casos de COVID-19 y confirmó que no hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud. Sí insistió sobre la necesidad de que la población se aplique los refuerzos de la vacuna contra el virus.

"Tenemos circulación no solo de SARS-CoV-2, sino de influenza A, B y también de los otros virus, para los cuales no hay vacunas. Así que la situación es totalmente diferente a otros años. ¿La pregunta es si va a haber restricciones? La respuesta es no. ¿La pregunta es si hay riesgos de tensión o desborde del sistema de salud? La respuesta es no", dijo Vizzotti este miércoles durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, tras la reunión de Gabinete.

"Ahora, si nosotros nos vacunamos, recibimos todos los refuerzos, todas las personas que pasaron más de ciento veinte días del último refuerzo reciben esa vacuna que va justamente a reforzar su inmunidad, es muy probable que aunque tengan COVID esa infección no se traduzca en complicaciones y muertes".

Acerca de la situación sanitaria actual del país, dijo que "esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de coronavirus. Pero cuando se analiza comparado con otras situaciones y cuando se analiza en números absolutos, ese número, primero, no hace que el SARS-CoV-2 sea un virus que esté circulando en forma predominante y, segundo, no es un aumento muy importante".

"Un número muy significativo es que hay menos de 300 personas internadas en terapia intensiva por COVID, y nosotros tuvimos 8 mil en los momentos de mayor tensión", señaló Vizzotti, quien agregó que la vacuna "está disponible" y apuntó que "hace semanas en el Consejo Federal de Salud anterior, ya se disponibilizó el tercer refuerzo".

"El lunes tuvimos otro Consejo Federal de Salud en relación a lo que significan las acciones de las provincias. Está abierta la vacunación con demanda espontánea en cualquier provincia, en cualquier vacunatorio habilitado, se acercan las personas que tengan indicación, que requieran ese refuerzo para recibirlo", sostuvo.

Télam/ALG