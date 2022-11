Dos corredores de San Luis, en el Mundial de Tailandia

Llegó el gran día. Verónica Filippa y Gastón Cambareri saldrán a escena en Chiangmai, Tailandia, en el 1º Mundial Unificado de Montaña y Trail Running. Ambos correrán los 40K (Short Trail Championship) y largarán a las 8:30 hora local del sábado—esta noche a las 21:30 en Argentina—.

Esta cita contará con varias distancias —km vertical, 40K, 80K, 12K, Junior U20— y la ciudad epicentro está ubicada unos 700 kilómetros al norte de Bangkok. Todas las pruebas se desarrollarán por senderos técnicos y muy tupidos de vegetación, geografía típica del lugar.

“Hace ocho días que estamos en Chiangmai y eso nos permitió acomodar las horas de sueño. Los últimos dos días nos sentimos bastante mejor, más adaptados a los horarios y al clima”, contó Vero Filippa. Por su parte, Cambareri agregó: “Desde que llegamos estuvimos en un departamento que alquilamos con los chicos de San Juan y Mendoza. Los primeros tres días costó muchísimo el cambio horario, la temperatura, la humedad y el calor. Se sentía al salir a entrenar".

Desde ayer, la delegación completa ya está en el hotel oficial de la competencia y también participó en el desfile y posterior acto de inauguración.

Con respecto a la carrera, Filippa —quien correrá su segundo Mundial, ya que participó en Villa La Angostura en 2019—, señaló: “Pude recorrer la última parte del circuito, 10 u 11 kilómetros de carrera, y es bastante corrible. También empezamos a definir detalles con la asistencia”. Gastón añadió: "En mi caso me enfoqué en conocer bien el circuito para diagramar el plan de carrera, hidratación y alimentación. Se estiman 4 horas de competencia para los 40K". Y continuó: "No tengo un panorama tan claro con respecto a las expectativas porque no conozco mucho a los rivales, ni cómo se dará la carrera. Será fundamental el clima, pero la idea mía es la de siempre: dejar todo y hacer un buen papel”.