Ni más ni menos que un partido de fútbol

La crónica señalará que la Selección Argentina de fútbol enfrentó a la de Países Bajos un viernes 9 de diciembre de 2022. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. Feriado en Argentina. Que en tiempo reglamentario terminó 2 a 2. Que la "albiceleste" ganaba 2 a 0. El primer gol lo hizo Molina, marcador de punta derecho, tras habilitación de Messi. Que el segundo fue convertido por Lionel Messi de penal, tras infracción a Acuña, marcador de punta izquierdo. Que el equipo europeo descontó de cabeza y alcanzó la igualdad sobre el epílogo del partido con una jugada preparada a la salida de un tiro libre. Se describirá lo emotivo de los treinta minutos de alargue. Y que luego la sucesión de los penales convertiría en figura al arquero argentino. Martínez contuvo los dos primeros penales. Messi y Paredes convirtieron los suyos. O sea, había dos penales de ventaja para los

sudamericanos. Convirtió Países Bajos. Convirtió Montiel. Otra conversión de los europeos. Erró Enzo Fernández. Otro para los de naranja. Y, finalmente, Lautaro Martínez selló el marcador. Toda la serie de componentes externos a lo descripto es tan intensa que todo lo mencionado nada describe de múltiples circunstancias. Hay componentes emotivos, emocionales, afectivos, económicos, sociales, deportivos, laborales y de otras tantas y diversas procedencias, que todo queda sujeto al análisis.

Es muy interesante señalar que esta materia constituye hoy en día la esencia del periodismo deportivo. Basta con señalar que una de las más importantes cadenas de información deportiva del país envió a Qatar una legión de periodistas, exjugadores, extécnicos y otros especialistas solo para opinar. O realizar análisis de todo. Están veinticuatro horas diarias al aire. No transmitieron ningún partido del Mundial, no adquirieron los derechos imprescindibles para ello. La mayor parte del tiempo es casi chusmerío sobre la vida de los jugadores y opinión. Con lo cual la tarea periodística queda seriamente condicionada por la relación de cada informante con los jugadores, sus familiares o sus allegados. Cierto es que el fenómeno sociológico que se genera en torno del fútbol es impresionante. Las emociones contenidas que se vuelcan en un encuentro deportivo resultan múltiples y un observador neutral podría juzgarlas como exageradas. Sin embargo, así sucede. Expectativas, frustraciones, enojos, decepciones y otras tantas sensaciones encuentran como frontón un partido de fútbol. Entonces, parece escaso decir que Messi pateó un penal y lo convirtió. Lionel Messi es sujeto de admiración por parte de miles y miles de argentinos. Suene tan exagerado como suene, hoy es un héroe nacional, sujeto de la idolatría de miles y miles de niños nacidos en esta tierra y en muchos otros lugares del mundo. Se retrata cada paso que da dentro y fuera de la cancha, lo que hacen su mujer y sus hijos. Sus sonrisas y sus enojos. Sus aciertos. Y está claro que para esta mayoría abrumadora, Messi ni comete errores. Y si los comete, hay que ser muy rebuscado para señalarlos frente a un ser que, para esa consideración mayoritaria, hace casi todo perfecto. Luego habrá que contar el desahogo de Lautaro Martínez que no podía hacer un gol. O que hizo dos, pero no fueron válidos por la maldad de Arabia Saudita que decidió dejarlo fuera de juego. Apenas, al borde del reglamento. Y que Paredes no jugaba y Montiel tampoco. Y que antes había quedado afuera Brasil. Y que el “Dibu” es otro héroe nacional al que nunca más le harán un gol. Otra vez los malditos árabes ataviados de verde le convirtieron dos, ignorando que el “Dibu” es imbatible. Al decir de los periodistas solo accidentes. Lo cierto es que, aunque esté bien o mal, un país entero está feliz. Disfruta, se reúne, celebra y se llena de gozo con cada circunstancia favorable. El martes próximo habrá otra fiesta, y aunque nos la hayan puesto un martes 13, el sueño no tiene por qué interrumpirse. Y las camisetas, y las cábalas, y el fútbol.