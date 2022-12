Allanaron la estancia de Lewis en la causa por el viaje de los jueces

No tan escondida. Los investigadores se llevaron documentación de la estancia del magnate Joe Lewis. Foto: unidiversidad.com.ar

La Justicia Federal de Bariloche dispuso un allanamiento a la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en la causa en la que se investiga el viaje hecho en octubre a ese lugar por un grupo de jueces, funcionarios del gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó personal de fuerzas federales de seguridad el lunes pasado.

La medida se produjo dentro de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la "escapada sureña".

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de hacer una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake SA, Nicolás Van Ditmar, que administra Lago Escondido.

Según la fiscal, Van Ditmar aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de 605 dólares cada una, que según la cotización al 28 de octubre, cuando fueron emitidas, equivaldría a unos 97.707 pesos.

Un fallo muy inoportuno: el vicepresidente del Ente Regulador de las Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, indicó que Pablo Cayssials, uno de los jueces que viajó a Lago Escondido, falló a favor de Telecom (del grupo Clarín).

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo Etchepare.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó, en relación al exespía Leonardo Bergroth y al empresario Tomás Reinke.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Los investigados en la causa son los jueces Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal); el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit SA Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín SA, y Jorge Rendo, CEO del mismo medio, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados, pero sí se reunieron con ellos en el Aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente.

También el lunes se conoció que la Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre.

El allanamiento se hizo durante el fin de semana con un objetivo claro: establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido.

Redacción/MGE