"Parada", cortometraje protagonizado por Marcelo Di Gennaro y Maico Martini Oro

Dos jornadas de rodaje fueron suficientes para plasmar en veinte minutos de cortometraje dos historias que se reflejan en los sentimientos de quienes ven "Parada", el cortometraje de Laureano Emilio Vera que tiene como protagonista a Marcelo Di Gennaro y Maico Martini Oro, que apostó a la mezcla de dos generaciones y logró cosechar varios logros en diferentes festivales de la provincia.

El cortometraje, que se puede disfrutar en Vimeo, se grabó en San Luis y la ciudad de La Punta, y cuenta la historia de un joven y un anciano que se conocen en una parada de colectivo y se dan cuenta de que sus vidas tienen algunas coincidencias a pesar de tantas diferencias etarias.

El corto fue grabado en 2019 y en ese momento, y para Di Gennaro, uno de los actores más reconocidos de la provincia, trabajar en cine fue una experiencia nueva. Marcelo leyó el guion propuesto por Vera y quedó enamorado de lo que encontró en ese texto al que describió como auténtico y poético.

"Tenía poca experiencia en los medios audiovisuales y me encontré con un trabajo muy profesional. Además estuve acompañado por gente joven que hizo todo el doble de satisfactorio", expresó Marcelo, quien recibió la propuesta de trabajar en "Parada" cuando actuaba en "Rojos, globos, rojos", una de sus obras más conocidas en el ambiente teatral.

Laureano lo encontró como el actor ideal para el perfil que ideó para el personaje que preparó. "Me contactó y me encantó, además me encontré con un director que, a pesar de que era joven, contaba con mucha experiencia y una creatividad absoluta. Me sumé a un equipo maravilloso tanto en la parte técnica como en la parte actoral", agregó Di Gennaro, quien dentro del elenco también trabajó junto con Juliana Carrizo y Gonzalo Martín.

La semejanza que tuvieron Maico y Marcelo fue que los dos no contaban con experiencia en lo audiovisual a la hora de trabajar junto con Vera.

Maico, quien es hijo de la reconocida actriz Laura Oro, conoce el ambiente actoral gracias a su madre, pero se vincula más con el stand up.

"Fue mi primera vez en un cortometraje y me sentí muy bien. A mi madre le llegó la convocatoria y me interesó, encajé con la edad, me comuniqué con el director, me contó sobre el proyecto y decidí colaborar con él. Luego Marcelo me dio herramientas para interpretar el personaje y me sirvió para desenvolverme", contó el joven que luego de su interpretación recibió varias propuestas de trabajo. "Me sorprendieron las repercusiones que tuvo el corto después de que lo grabamos", concluyó Maico.

Redacción/MGE