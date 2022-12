Flema villamercedina

Marcelo “Pompón” Parosky, Cristian “Araña” Rocha, Leo Robledo y Maximiliano Dechecco miran el camino recorrido en 23 años de Daltónicos y pueden decir que hicieron las cosas bien. La banda emblema del punk en Villa Mercedes dará su primer show después de la pandemia para festejar un cumpleaños más. La cita es hoy a las 23:30 en el Boliche Don Miranda y las entradas cuestan 700 pesos anticipadas. También se venderán en la puerta.

Son muchos los recuerdos que le llegan a la mente a "Pompón", fundador y líder indiscutible del grupo, cuando piensa en todo lo que hicieron como banda. Desde los viajes por distintas ciudades y países hasta los recitales compartidos con sus ídolos del punk rock, todo llevó a que hoy sean unos consagrados del género en la provincia.

Pero más allá de toda esa experiencia, aún sienten los nervios y la ansiedad de pararse en el escenario, frente a toda la gente de San Luis. Aseguran que es una responsabilidad y un honor que les da orgullo tener.

“Hace mucho que no tocamos en el Boliche Don Miranda, de hecho teníamos una fecha programada justo antes que empezara la pandemia que no pudimos concretar", recordó el guitarrista, quien señaló que tras la cuarentena tocaron en festivales y con otras bandas, pero no en una fecha organizada por ellos, como más le gusta.

"Vamos a hacer un recorrido por los 23 años, tenemos seis discos grabados y queremos tocar canciones de todos", dijo Parosky, quien prometió más de 30 canciones propias y un show de casi tres horas. "Estamos medio ansiosos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, en los festivales siempre hay un montón de gente, pero ahora es una fecha nuestra sola”, dijo Pompón con incertidumbre.

En la historia de Daltónicos, que comenzó en 1999 con la ilusión de tres jóvenes de tener su propia banda de punk, muchos de los sueños que cargaban, casi sin darse cuenta, se hicieron realidad. “Mientras estás tocando no pensás tanto, pero después empezás a ver videos, a recordar las cosas que nos pasaron y te enorgullece. Por ejemplo, en el Boliche Don Miranda tocamos con Flema, 2 Minutos y Los Violadores, que son las tres principales bandas de punk de Argentina".

También el grupo compartió escenario con bandas internacionales. Shows con dos de los Ramones, Marky y Richie, y con los Buzzcocks en Córdoba, una banda inglesa precursora del género, acrecientan la lista y el orgullo. También viajaron a Chile, a Perú, donde fueron la primera banda argentina en tocar en el Hard Rock de Lima. "Aparte de todo eso somos una banda que nos rendimos tributo a nosotros mismo porque hacemos canciones nuestras, la gente las canta y se siente identificada”, remarcó.

Si bien desde el comienzo el mensaje de la banda siempre fue antisistema, a medida que pasaron los años entendieron que la forma de cambiarlo era desde dentro. “Somos personas muy pacíficas, entonces nos llevamos muy bien. Con respecto a la música, compartimos las mismas influencias y con las letras hubo cambios de posturas en todos estos años, más que todo en mi parte. Antes eran muy putear a todo el mundo, pero te ponés grande y eso lo vas cambiando, porque cuando empezamos a tocar nos comimos la onda de que éramos punk rock y queríamos reventar el sistema, pero después el sistema te da señales de que tenés que integrarte y tratar de cambiarlo desde adentro y eso uno lo toma o sigue en la misma postura, es una elección”, expresó el músico, parte del staff de funcionarios del complejo La Pedrera.