Los adjudicatarios del barrio Unión mostraron su alegría

Cientos de familias recorrieron las calles del flamante barrio Unión, con una carpeta que contenía, además del contrato y los planos de su nueva vivienda, las ilusiones y esperanzas propias de un nuevo comienzo.

Así se expresaban los felices adjudicatarios de las viviendas que este jueves entregaron el presidente Alberto Fernández junto al gobernador Alberto Rodríguez Saá en Villa Mercedes.

“Estoy feliz de la vida. Es hermoso y un gran honor que el Presidente haya venido a entregarnos la llave de la casa. Agradecida por la unión que ha hecho con nuestro Gobernador, porque en San Luis se puede, es la única provincia en la que se hace tanto por la gente”, expresó la vecina Mariza Barroso, quien sostuvo que es víctima de violencia de género y que este acontecimiento es muy importante para poder iniciar una nueva vida junto a sus dos hijas.

Hubo una escena que se repitió en medio de la vorágine de ilusiones y alegrías compartidas por quienes en los próximos días empezarán a darle forma a la comunidad. Vecinas y vecinos recorrieron con miradas de orgullo los espacios en los que pasarán las Fiestas de fin de año.

"Hace mucho tiempo que la estábamos esperando y es una felicidad enorme. Tuvimos que dejar de alquilar hace tres meses y nos fuimos a vivir con mi mamá porque estaba complicado. Cuando nos llamaron de la Secretaría de la Vivienda, con mi pareja saltamos de la cama, no lo podíamos creer", comentó María Zalazar.

Con el paso de las horas se fueron dando las primeras charlas, acercamientos y recorridos de la barriada que tendrá de vecina a La Ribera. Yanina Suárez es agente sanitaria y le tocó una de las primeras casas sobre la entrada. "Es un sueño cumplido, me avisaron cuando estaba trabajando y fue una felicidad terrible. Estoy muy emocionada porque hace muchos años que venía esperando mi casita y gracias a Dios hoy se dio", señaló.

Una de las particularidades de los nuevos hogares es que en el frente de cada una de las construcciones plantaron árboles, que con el paso del tiempo darán sombra y vestirán de verde el lugar.

"Vamos a vivir con mis hijos Tiziano, de ocho años, y Noah, de cuatro. Estoy alquilando cerca del Policlínico y ya tengo todo preparado para venirme. Cuando me llamaron no lo podía creer y aún no caigo. Ahora vamos a ver si hacemos la primera comida acá", aseguró Elizabeth Pizarro.

Redacción/MGE