El Gobierno mantiene reuniones con intendentes por la emergencia hídrica

Los funcionarios Nazareno Perroni, gerente general de San Luis Agua, y Juliana Lucero, jefa del Programa Asuntos Municipales, son los encargados de reunirse diariamente con los intendentes de toda la provincia para informarles las políticas que el Gobierno provincial va implementando con la intención de sobrellevar la emergencia hídrica que atraviesa toda la provincia.

“Estamos manteniendo reuniones con intendentes de localidades de toda la provincia con el fin de comunicarles y coordinar las medidas que deben ser tomadas para atravesar esta Emergencia Hídrica de la mejor manera posible. En la primera reunión participaron los intendentes de las localidades de San Luis, Juana Koslay, La Punta y El Trapiche, que son las tres localidades que se abastecen de los diques Antonio Esteban Agüero y La Florida principalmente. El objetivo principal es trabajar en conjunto para garantizar el suministro de agua cruda a las plantas y, por ende, de agua potable para los ciudadanos”, explicó Perroni.

El intendente de San Luis, Sergio Tamayo, uno de los que participó de la cita agregó: “Estuvimos analizando las distintas situaciones. Desde la Municipalidad de San Luis hemos tratado de mostrarle a la gente la problemática del agua. Necesitamos la ayuda de toda la población, no solamente de la Ciudad Capital sino de toda la provincia, para que cuidemos cada gota de agua que estamos utilizando”.

A su vez, Jorge Videla, intendente de Juana Koslay, acotó: “Es una reunión muy positiva, ya que estamos muy complicados con el tema del agua. No llueve, la cota de los diques está muy baja. Hay que llamar, por sobre todas las cosas, a la concientización del uso del agua en los domicilios. Le pedimos a San Luis Agua que nos juntemos todas las semanas para monitorear la situación. Tenemos que trabajar en conjunto para tomar conciencia en el consumo justo y necesario del agua potable”.

Asimismo, Juan Manuel Rigau, intendente de El Trapiche, cerró: “Estamos en una situación crítica en toda la provincia, en particular aquellos municipios que consumen agua del Dique Antonio Esteban Agüero, que acompleja la situación en las plantas potabilizadoras que toman agua de allí. La problemática es que no hay agua, no ha llovido lo suficiente y venimos de hace casi tres años de sequía. Le pedimos a la ciudadanía el cuidado extremo del agua, ya no es una situación compleja, ya es una situación crítica”.

