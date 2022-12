Presentan el videopoema de "Son tiempos de humo"

La convicción de Jorge "Puchi" García Petrino es que la poesía debe reconquistar el terreno de la oralidad, perdido por alguna razón que no alcanza a entender. En esa lucha, a veces desigual, nunca solitaria, el poeta merlino atacó hace dos años con "Son tiempos de humo", su primer libro de poemas.

Como la lava volcánica, los escritos hirvientes de García Petrino se derraman en diversos formatos. Este viernes en dos funciones, a las 20 y a las 21, en la Casa del Poeta de Merlo, se presenta la versión en videopoema del libro, un audiovisual de 15 minutos surgido de la imaginación de "Puchi" y del cineasta nómade Martín Casas.

"El video busca mostrar el contexto en el que fue hecho el libro, mi casa, la cotidianeidad del escritor", dijo "Puchi", quien agregó que nada de lo que se dice en el documental evita el lenguaje poético.

Para agendar

Hoy a las 20 y 21

Lugar: Casa del Poeta, Merlo

Entrada: Gratis

Para la realización, el autor convocó a Casas, un trabajador audiovisual que pasó por Merlo en su casilla rodante en los veranos de 2020 y 2021. "Ahí empezamos a charlar sobre hacer algo juntos, pero no lo concretamos porque tuve que seguir viaje", dijo el cineasta, quien en 2021 hizo un documental sobre Juan Gilli, un reconocido pintor de Merlo.

No fue recién hasta mayo de este año que Casas viajó nuevamente a San Luis con varias intenciones (visitar amigos, conocer un poco más Merlo) pero una sola certeza: reunirse con el poeta para concretar la versión filmada de "Son tiempos de humo".

"Cuando tuvimos las primeras reuniones —recordó Martín— no teníamos muy en claro adónde apuntábamos. Sabía que 'Puchi' quería hacer algo con su poesía, en su casa, en el medio de la sierra, y yo quería algo más expresivo, no solo una persona recitando". Lo bueno —dijo el cineasta— es que conectó de inmediato con las palabras y con el modo de expresar el mundo poético que tiene el merlino.

Luego de varias conversaciones y de la elaboración de un primer guion, las charlas sobre cuestiones estilísticas, siguió su camino, con un inconveniente: Casas no quería pasar el invierno en Merlo porque su casilla rodante no está equipada para los fríos y el tiempo apremiaba.

Y había otro problema. La inquietud de García Petrino —quien vive intensamente su vida literaria—, que veía que sus planes iniciales eran trastocados por la idea de Casas, también con una manera muy particular de trabajo. "Yo no podía decirle —recuerda Martín— si estábamos haciendo una ficción, un documental o qué... La única certeza que tenía es que me parecía que estaba bueno".

Una vez que se resolvieron las cuestiones formales, el rodaje se hizo rápido, con la filmación de una escena tras otra y la satisfacción de ambos. La del poeta, porque su intención de correr la poesía más allá del formato escrito estaba cerca de cumplirse; y la del cineasta, porque cualquier labor que emprende mientras sea en viaje le resulta atractiva.

Con el resultado a punto de estrenarse, "Puchi" y Martín consideran que el videopoema está por encima de sus pretensiones iniciales. Son tiempos de observar el humo de la comprobación.

Redacción/MGE