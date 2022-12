Atacaron la sede del Inadi con mensajes de odio a las infancias trans

Este lunes la fachada de la delegación de San Luis del Inadi amaneció con pintadas de odio dirigidas a las infancias trans. Este ataque a la dependencia local recibió un fuerte repudio de la titular nacional Victoria Donda, quien expresó que se trata de un claro mensaje de odio a un sector de la sociedad históricamente vulnerable.

Esta es la cuarta vez que es violentada con mensajes dirigidos hacia la comunidad travesti-trans, indicaron desde la delegación y señalaron que la institución radicó la denuncia correspondiente para que se inicie el proceso de investigación para determinar quiénes son los autores del nuevo ataque.

Además se señaló que en los ataques anteriores se vandalizó un mural de homenaje a la activista trans Claudia Pía Badaracco y fue incendiada una bandera de la comunidad trans y atada en las rejas de la delegación acompañada de mensajes de odio.

La delegada local, María José Ochoa, repudió el ataque a la sede de San Luis, ubicada en Mitre 352, y señaló: “Claramente un sector social y político encarna los discursos de odio que circulan en medios y redes sobre la población LGTBI+ y particularmente la travesti-trans. Los llamados de atención y la tarea de sensibilización que venimos realizando evidentemente no son suficientes para entrar en diálogo y lograr el respeto de estos sectores: necesitamos políticas públicas y un accionar efectivo de la Justicia de manera que nuestra sociedad avance en la no discriminación y la no violencia”.

A nivel nacional, la titular del Inadi también se sumó al repudio por el ataque a la sede de San Luis. “Venimos advirtiendo que los discursos de odio se han multiplicado y han contaminado el debate público especialmente en las redes sociales, generando un caldo de cultivo que incita la propagación de delitos de odio. Hacemos un llamado de atención a la totalidad de actores políticos y sociales de nuestro país a terminar de manera urgente con esta forma de violencia”.

