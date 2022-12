Batistuta y la posibilidad de que Messi llegue a su récord: "Bienvenido sea"

El ex delantero Gabriel Batistuta se refirió a la posibilidad de que Lionel Messi se quede con su récord como máximo anotador de la Selección argentina en Mundiales y aseguró que "ahora es justo que se lo lleve otro" luego de ostentarlo por 20 años.

"Es un récord que lo tuve 20 años y lo disfruté. Ahora es justo que se lo lleve otro y, si aparte ese otro se llama Messi, bienvenido sea", manifestó Batistuta en declaraciones al diario Olé.

Los tantos de "Bati" fueron diez en apenas 12 partidos en las tres Copas del Mundo que disputó: cuatro en Estados Unidos 1994, cinco en Francia 1998 y uno en Corea-Japón 2002.

"Me da bronca porque no tuve muchos partidos. Jugué una primera fase, un octavos y un cuartos, eso me da mucha bronca. No se me dio una semifinal o algo así", remarcó el ex atacante del seleccionado albiceleste.

Messi, con los tres tantos que celebró en Qatar, llegó a los nueve en 23 encuentros jugados en cinco Mundiales: antes fueron uno en Sudáfrica 2010, cuatro en Brasil 2014 y uno en Rusia 2018.

