Una mercedina, entre los egresados sobresalientes de Ingeniería del país

La comunidad universitaria de Villa Mercedes y del resto de la provincia está muy bien representada en el resto del país. María José Orozco, exalumna de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), fue distinguida como una de las egresadas sobresalientes por la Academia Nacional de Ingeniería, junto a poco más de sesenta nuevos profesionales de diferentes instituciones argentinas.

La joven de 26 años se recibió el pasado marzo en Ingeniería Química en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias (FICA), con un promedio final de 9,09 que la hizo merecedora de la distinción.

"Este premio tiene por objeto evidenciar públicamente a quienes se hayan destacado por la capacidad y dedicación al estudio durante la carrera", explicó la profesional.

La particularidad del galardón es que no solo tiene en cuenta las notas con las que los estudiantes obtuvieron el título, sino también el tiempo que tardaron en hacerlo. "Quiero agradecerle mucho a mi familia, porque sin su apoyo no habría terminado en el tiempo establecido. Porque hacer una ingeniería no es nada fácil y por cuestiones de la vida, ajenas o propias, cualquiera se puede atrasar. Pero hay que seguir adelante y no bajar los brazos", expresó.

María José nació en Villa Mercedes y siempre tuvo una inclinación hacia las matemáticas, que incluso la llevo a cambiarse a una escuela con orientación industrial durante la secundaria. A la hora de elegir qué camino seguir, optó por una ingeniería que, tal vez, le permitiría trabajar por el medio ambiente en el futuro. "Creía que todos esos conocimientos los podría aplicar en algún momento, pero era un supuesto nada más. No imaginaba que hoy lo podría estar cumpliendo", admitió Orozco.

Es que después de recibirse y haber realizado algunas experiencias breves en empresas, ya dio pasos importantes para seguir con su formación académica y su proyecto de desarrollo profesional. Se postuló para una beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la obtuvo y se encuentra cursando un Doctorado en Ciencias de la Ingeniería en el Instituto "Balseiro" en Bariloche. Por lo que no solo vive la experiencia de formar parte de una institución tan prestigiosa, sino también el desafío de residir en otra provincia.

Allí, su principal investigación está centrada en aquello que le despertaba curiosidad e ilusión desde antes de empezar la carrera: ayudar a cuidar el medio ambiente.

"Hoy en día las centrales termoeléctricas generan energía y liberan gases de combustión, que generan el efecto invernadero, directamente a la atmósfera. Nuestra idea es diseñar una columna, que sea viable y que no sea muy costosa, que pueda absorber eso para que no se sigan ocasionando estos problemas ambientales que tenemos", resumió con entusiasmo.

María José también señaló la importancia de poder haber accedido a la universidad pública y gratuita, sobre todo en una ciudad donde la oferta académica cada vez se diversifica más. "Estoy eternamente agradecida. He podido hablar con chicos que hicieron la misma carrera en otros lugares y, realmente, me doy cuenta de que en Villa Mercedes tenemos una educación de calidad, eso se valora y es un orgullo", reconoció.

Con el condimento extra de haber sido la única alumna de la provincia en obtener el premio, sostuvo que repetiría todo el esfuerzo que debía hacer durante la cursada para llegar a la meta del título. "Es un camino largo para recorrer, pero tiene sus frutos. No todos tienen las mismas oportunidades que yo tuve, pero quien las tenga, con perseverancia se logra. No hay que bajar los brazos, no es fácil, pero vale la pena", aconsejó la joven.

Apoyo invaluable. María José, con su familia, amigos y afectos cercanos.

Una distinción al esfuerzo y la excelencia

El premio “Ing. Isidoro Marín” es otorgado por la Academia Nacional de Medicina desde 1993. Desde entonces, todos los años, la institución elige a los egresados más destacados de las diferentes universidades del país que hayan alcanzado el ansiado título.

El acto se realizó el viernes por la tarde en Buenos Aires, en el Aula Magna de la Academia Nacional de Medicina.

María José, junto a poco más de sesenta colegas, recibió un diploma que certifica la distinción y también una medalla que podrá guardar y atesorar.

Además, todos los premiados recibieron un libro que pone el foco en el impacto que las ingenierías tienen en la sociedad, para incentivarlos a trabajar con pasión y vocación en cada uno de los rubros a los que se dedican.

Redacción/MGE