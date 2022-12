En una tensa reunión, Argentina recibió la presidencia pro témpore del Mercosur

Acompañado por el canciller Santiago Cafiero y por el ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente Alberto Fernández recibió la presidencia pro témpore del Mercosur en Montevideo luego de la LXI cumbre del bloque regional. La reunión de los presidentes de Uruguay, Paraguay, Argentina y el vicepresidente de Brasil estuvo afectada por las tensiones generadas por una posible ruptura del país oriental por su adhesión alcanzada del Acuerdo Transpacífico.

En su disertación, Fernández le advirtió a su par uruguayo, Luis Lacalle Pou que "la solución no es que cada uno haga la propia" dentro del Mercosur y le expresó su preocupación sobre las "acciones unilaterales" dentro del bloque regional, en referencia a la decisión del Gobierno de Uruguay de solicitar la incorporación de su país al Acuerdo Transpacífico.

"La solución no es que cada uno haga la propia; no creo que sea el mecanismo", dijo el Presidente argentino al exponer en el marco de la cumbre del Mercosur que se desarrolló en la mañana de este martes en Montevideo, en la que afirmó: "Las acciones unilaterales nos preocupan", en referencia a la postura del gobierno uruguayo, que busca sumarse al Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, integrado por once países de Asia y América.

El presidente uruguayo abrió en encuentro reafirmando la intención de su país de "abrirse al mundo", pero apuntó que es "mucho mejor" si se hace en grupo y descartó hablar de "ruptura", en medio de la tensión por el anuncio de Uruguay de que presentó su pedido de adhesión al Acuerdo Transpacífico.

"Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Por supuesto que si vamos en grupo es mucho mejor. Por supuesto que si le ofrecemos al mundo un mercado como el de los cuatro países vamos a tener mucho mayor poder negociador. Eso es lo que buscamos, pero no estamos dispuestos a quedarnos quietos", dijo el mandatario en su discurso, antes de entregar la presidencia pro tempore a su par argentino, Alberto Fernández.

Lacalle Pou consideró a su vez que no se trata de hablar de ruptura, sino de resolver las tensiones dentro del bloque. "Con muchísimo respeto, acá no se trata de ruptura. Me parece que hay que sacarlo del imaginario colectivo nuestro, hablar de ruptura. Acá se trata de resolver tensiones", agregó.

El presidente argentino, según confesó a poco de tomar la palabra, se salió del discurso que tenía previsto leer y se dedicó a contestar buena parte de las ideas que, previamente, había dicho su par uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Acá quiero poner un punto, Luis querido, con todo respeto, para seguir el debate franco que me has propuesto. Una de las condiciones es cumplir las reglas, y las reglas del Mercosur dicen que esos acuerdos (de libre comercio) deben tener otro mecanismo de tratamiento", dijo el mandatario argentino.

De esa manera, Fernández continuó con la línea planteada por la Cancillería argentina desde que Uruguay anunció sus intentos de establecer un TLC con China y solicitó formalmente su ingreso al Acuerdo del Transpacífico, que reúne a once países de Asia y América, incluidos Perú y Chile.

