Todo lo que dejó el Rally Master de La Toma

El Séptimo Rally Master dejó un saldo positivo y vibró nuevamente por los caminos de La Toma. Este desafío, que este año tendrá 4 competencias, consagró a Samir Assaf en la categoría mayor. El tucumano heredó la victoria tras el vuelco de Miguel Baldoni. El puntano, vencedor de la edición 2021, venía liderando y debió abandonar a falta de un par de tramos.

En el resto de las divisiones triunfaron: Enzo y Fabricio Mirábile en la N6, Franco Oste y Francisco Gutiérrez en la N7, Diego y Pedro Semper en la N2, Juan Manuel Pellegrini y Gonzalo López en la N2 Estándar 16V, Sebastián Landa y Juan Pablo Riego en la RC5, y Bruno Gregorio y Gustavo Amaya en 8V.

El tucumano Samir Assaf, quien festejó doble el día de su cumpleaños, le dio valor al título. "Me sorprendió mucho el cariño del público, que me adoptó y me alentó como si fuera un piloto local. Este título significa un antes y un después en mi carrera, porque es algo que todos queremos conseguir en la máxima categoría de tracción simple y espero que me abra muchas puertas de acá a futuro. Deseo competir en todas las fechas que tendrá este año el Master para ir por todo lo que más se pueda. Vamos a buscar los sponsors necesarios para estar presente", cerró.

Para tatuar. El "Maestro" Assaf, y un autógrafo en la piel. Foto: Martín Gómez.

Gol exigido. Franco Oste se llevó el título en la N7. Foto: Martín Gómez.Viva Cuyo. Sebastián Landa triunfó entre los RC5. Foto: Martín Gómez.