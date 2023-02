Baldoni estrenará su título en Madariaga

La primera fecha del Rally Argentino será en General Madariaga, entre el 24 y el 26 de febrero, el momento ideal para que Miguel Baldoni estrene su título de Master de la Tracción Simple, estrella lograda recientemente en el rally de La Toma.

"Cerramos la temporada pasada de gran manera y arrancamos esta igual. Este triunfo en La Toma y con el público de San Luis me motiva para seguir. Ahora viene este nuevo desafío en General Madariaga, donde intentaremos ser competitivos y salir a buscar el título desde la primera fecha", sentenció el "Coyote Puntano".

El año pasado, Madariaga también abrió el fuego. En esa oportunidad, Baldoni culminó quinto en lo que fue su debut a bordo de un Hyundai RC2.

Esta vez llego mejor que el año pasado, con un auto muy potente y más de 1.000 kilómetros corridos de pruebas. Miguel Baldoni

"En 2022 estaba haciendo mis primeros kilómetros con este tipo de autos y si bien estuve cerca, no me pude afianzar en los tiempos de punta. Esta carrera será distinta, llego con un auto similar pero con más de mil kilómetros corridos, lo que me da otra tranquilidad", explicó el puntano.

La carrera

Con respecto a la competencia, los organizadores dieron algunos detalles. Contará con la asistencia en el Predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, el Rally Pagos del Tuyú ha lanzado un atractivo nuevo recorrido de diez pruebas especiales y 146,30 kilómetros cronometrados, que llevarán a los competidores por la veloz y técnica llanura del evento bonaerense.

El evento de apertura para la temporada 2023 iniciará con sus primeras actividades previas el jueves 23 de febrero, cuando comiencen los reconocimientos, entre las 14 y las 18.

Durante el mismo viernes contará además con la disputa del shakedown Zorzales, de 4,76 kilómetros.

Más tarde, desde las 21, el público y todos los fanáticos del rally podrán acercarse para disfrutar de la rampa, que se realizará frente al Palacio Municipal de General Madariaga.

La primera etapa del sábado 25 estará compuesta por seis pruebas especiales y una extensión de 75,40 kilómetros cronometrados. Los binomios enfrentarán en primer lugar a la PE1 de El Cocal - La Esperanza 1, la cual dará el puntapié inicial a la competencia, desde las 9:23 horas, con una extensión de 10,90 kilómetros.

Una vez superada esta primera prueba especial, los competidores abordarán los tramos de Las 3 Marías - La Larga 1 (9,10 kilómetros) y Los Horcones - El Sauquito 1 (17,70 kilómetros), antes de ingresar por primera vez al Predio de la Fiesta Nacional del Gaucho, donde se efectuará un service de 40 minutos. Desde las 13:22, los binomios disputarán por segunda vez los mismos tramos matutinos, para completar así la primera etapa del rally.

El domingo 26, la etapa tendrá un total de cuatro tramos y 70,90 kilómetros cronometrados. A las 8:58 comenzará la primera recorrida por la PE7 de 3 Caminos - 6 de Octubre 1, que será la más extensa del evento con 18 kilómetros, antes de transitar la PE8 - Zorzales - La Larga 1 (17,45 kilómetros).

Completado este primer bucle matutino, una nueva visita de 40 minutos al parque de asistencia mantendrá a los binomios abocados a la reparación y el reajuste de sus vehículos en el Predio de la Fiesta Nacional del Gaucho.

Luego, desde las 12:19 comenzará el rulo vespertino, con la segunda recorrida por los mismos tramos de la mañana. Pero, esta vez, la PE10 Zorzales - La Larga 2 actuará como Power Stage, para otorgar puntos a los cinco binomios más veloces y definir a los ganadores generales de la competencia.