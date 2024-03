Miguel Baldoni da el salto y competirá en el rally chileno

Miguel Baldoni, el mejor piloto sanluiseño de rally y uno de los mejores del país, confirmó que afrontará el campeonato Copec RallyMobil durante la temporada 2024.

El "Coyote Puntano" que ya incursionó en el Rally Mundial logró tres coronas en el rally nacional y otras tantas en el rally provincial, fue campeón del Rallycross y hasta disputó una fecha mundial de esa especialidad, ahora enfrentará uno de los torneos de mayor crecimiento del continente por tecnología y calidad conductiva de los pilotos.

Sobre este avance en su carrera deportiva, Miguel afirmó: “Estoy feliz con la noticia que implica para mí esta nueva aventura de correr un año completo en el certamen Copec RallyMobil. Mucho tiempo hice intentos por participar, aunque sea aisladamente, en Chile porque veía por televisión o en transmisiones de streaming estas competencias y ahora es un desafío especial y una motivación diferente asumir lo que será esta temporada para mí y (Gustavo) Franchello".

8 fechas: conforman el campeonato chileno de rally. La gran apertura de la temporada está prevista con el Rally de Nuble el 26 de abril. Aunque el plato fuerte será entre el 26 y 29 de septiembre en la Región del Biobío, donde se disputará una fecha válida por el Campeonato Mundial.

Sobre los desafíos que vislumbra, Baldoni contó: "Los caminos que he observado son hermosos y el nivel de pilotos no ha parado de subir en la última década. También su parque automotor es de lo mejor. Estoy seguro de que deberemos exigirnos al máximo para irnos acercando a los punteros, algo que no será fácil porque tendremos mucho por aprender, teniendo en cuenta que vengo de una campaña muy larga en el Rally Argentino, donde pocas veces usamos zonas forestales, salvo en los eventos andino-patagónicos”.

Además de los caminos totalmente diferentes a los que está acostumbrado, Baldoni tendrá una nueva chance mundialista, ya que la máxima categoría de derrapes del mundo, el WRC, visitará Chile en septiembre.

El equipo: el Jadaf Competición es un equipo con base en Chile, pero que fue creado por el piloto y mecánico puntano Javier Muñoz.

"Sentimos un gran entusiasmo por conocer gente nueva, trabajar con ellos y rivalizar sanamente con los demás. Será complejo ir perfeccionando la hoja de ruta, pero haremos lo mejor posible. El gran condimento extra que nos propone 2024 es su cita mundial en la primavera. No me caben dudas de que ese será el compromiso de más relieve del calendario. Esta posibilidad es la coronación de una gestión que, en realidad, habíamos empezado hace varios años. Esta fue la primera vez que se dio todo bien en materia de apoyo y patrocinadores. Ojalá llegue algún punto en el que podamos ser competitivos, si bien no será simple al principio, dada la velocidad de las figuras locales y la dificultad de los tramos. Siempre me sorprendió la infraestructura y la gran difusión que tiene el Copec RallyMobil, así como el espectáculo que montan", detalló el campeón argentino.

Está todo dado. El "Coyote Puntano" buscará ser profeta en otra tierra, como lo hizo ya en México, Nueva Zelanda y Cerdeña.

Redacción/MGe