El turismo ya generó ingresos por más de $5 mil millones

El turismo volvió a tomar impulso luego de estar dos años prácticamente parado a causa de la pandemia y en la provincia, durante enero, las localidades se vieron colmadas de visitantes que dejaron una recaudación de $5.249.532.338, con una ocupación del 90,2%, según cifras oficiales. La Villa de Merlo fue el destino más elegido por los viajeros mientras que Potrero de los Funes y la ciudad de San Luis completaron el podio de los preferidos.

Si bien la temporada de verano todavía no culminó y queda todo febrero por recorrer, los dueños de cabañas aseguran que tienen ocupado todo el segundo mes de vacaciones. “Durante todo el mes estuvimos bastante bien, un 85% de ocupación más o menos. Y Potrero de los Funes estuvo completo todo el mes”, contó Daniel, dueño de cabañas.

Su satisfacción por la localidad no era completa porque dijo que “el orden y la limpieza de Potrero están cada vez más deteriorados por la cantidad de personas que concurren a la localidad durante el fin de semana y eso demuestra lo poco que están cuidando al turista”.

Según las estadísticas que publicó el gobierno provincial, el lugar más elegido por los visitantes para pernoctar fue la Villa de Merlo, que acaparó el 39,9% de los huéspedes que se alojaron en la provincia. Potrero se ubicó en segundo lugar con el 10,1%, mientras que en la ciudad de San Luis la ocupación fue del 7,9%. Las demás localidades concurridas fueron El Trapiche con el 6,8%, Villa Mercedes con el 5%, Carpintería con el 4,5%, Cortaderas con el 3,2%, Juana Koslay con el 2,3%, La Punta con el 2,1%, San Francisco con el 2%, Los Molles con 1,8%, Santa Rosa con 1,7%, El Volcán con 1,5% mientras que el resto de los destinos concentró el 11,2%.

En El Trapiche, Adriana Yamin es propietaria de dos complejos de cabañas que están repletos. Para ella, enero fue el mes donde pudo trabajar normalmente.

“Esta fue una temporada buena y no solo en enero, los visitantes comenzaron a venir en noviembre. Volvimos a trabajar bien, pero no creo que podamos recuperar lo perdido”, dijo con un dejo de resignación.

Antes del cierre de la primera quincena, el intendente de la localidad, Juan Manuel Rigau, declaró la emergencia hídrica. Pero, según Yamin, no fue un motivo para espantar al turismo. “Pensé que entre la emergencia hídrica, que no había agua en el río y hacía tanto calor, se iba a ir la gente. Pero no se fue nadie y el turismo se mantuvo”, destacó.

En ambos complejos de cabañas Yamin ya tiene reservas completas hasta casi fin de febrero.

De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Turismo, el 39,2% de los visitantes llegó de Provincia de Buenos Aires, el 18,6% de Mendoza, el 11,1% de Córdoba, el 8,4% de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 6,6% de Santa Fe y el 6,1% de San Juan.

Atractivos con nuevos horarios

El Hito del Bicentenario, que está ubicado en el predio de Terrazas del Portezuelo, desde hoy permanecerá abierto de lunes a viernes de 9:30 a 17:30, mientras que los sábados, domingos y feriados continuará el horario corrido de 9 a 19.

A partir de mañana, el centro de diversiones que se instaló en la zona de Boxes de Potrero y fue bautizado como Parador Potrero recorta su horario de cierre: lo hará de 20 a 1.

Mientras que las réplicas del Cabildo y de la Casa de Tucumán dispusieron que solo recibirán medios electrónicos para cobrar la entrada.