Flavia Calderón Trío presenta su nuevo EP

En sus composiciones, Flavia Calderón deja plasmada toda su intimidad en un viaje de sonidos por el jazz, el rock, el soul y el funk que confluye con algunas melodías del folclore argentino. Luego de 20 años de trayectoria y con un proyecto sólido, en el que la acompañan Aníbal Montero en bajo y Sebastián de Vega en batería, la cantautora presentará hoy su EP “No estoy sola”, que estará disponible en todas las plataformas digitales de música.

La transmutación hacia un formato trío comenzó en 2017, cuando Flavia se encontró con Sebastián y Aníbal en un bar y los invitó a grabar "Bendito viento”, su primer álbum de estudio que vio la luz en octubre de 2019. De allí emergió una nueva propuesta y juntos hicieron varias composiciones, adaptaron los temas del disco anterior para que sonara en ese formato, y salieron a tocar.

“El disco fue una composición que realizamos —literalmente— en la cocina de Aníbal cuando tenía Campo Cercano —su estudio de grabación— en Juana Koslay. Teníamos un espacio muy chiquitito donde maquetamos y grabamos gran parte del material. Después lo llevamos a una mejor calidad", recordó la cantante.

Durante el peor momento de la pandemia hicimos todo lo posible por encontrarnos". Flavia Calderón, Cantante, en relación a sus compañeros de banda.

Fue en esa oportunidad que Calderón les presentó a sus compañeros "No estoy sola", la canción que había compuesto cuando tenía 16 años. "Si bien es de otra época de mi vida, nos dimos cuenta que en su manera de evolucionar nos estaba hablando un poco a todes”, aseguró Flavia.

La canción que titula el EP llegó justo en el peor momento de la pandemia, de mucha incertidumbre. “Pero igual queríamos tocar, por eso fue el título que elegimos para nombrar el EP, porque a ellos también les pasaba eso de estar acompañados y de sostenernos en ese momento tan incierto”.

El trabajo discográfico consta de seis canciones inéditas. “Comienza con 'No es lo mismo', luego sigue 'No estoy sola'. Después está 'Palabras', que es una canción con un aire folclórico de chacarera, pero empieza a mutar y se transforma, es la canción más actual que tenemos y habla sobre lo que le pasa a la humanidad; afirma que sí se puede rechazar todo lo que nos propone el sistema y sostiene que no es necesario. También habla de las palabras que nos dicen, tantísimas palabras que nos configuran la cabeza y después ¿quién se hace cargo de esas palabras? Habla de ser conscientes de que esas palabras tienen un peso en nuestra vivencia”, expresó.

Las tres últimas canciones que completan el disco son: "I need to be happy", "You should be good" y "Tero". “Esa es la canción de cierre que compusimos en conjunto, pero la letra la tengo hace 20 años más o menos, así que le agregamos la música”.

“Ahora estamos con las antenas puestas en abrir el campo de juego para lugares un poco más grandes. Y en principio se viene el lanzamiento, la difusión, que la gente empiece a conocer los temas y salir a compartirlos. No vamos a hacer una presentación formal, pero sí vamos a salir a compartirlos con todes”, afirmó Flavia.