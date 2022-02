“Intento replicar los sistemas productivos de San Luis”

Sebastián García tiene 41 años, es ingeniero agrónomo, productor y especialista en granos. Permaneció durante la mitad de su vida en San Luis, hasta que decidió pegar un volantazo y cambiar su rumbo por completo. Se mudó a su Venezuela natal, junto a su familia, allí trabaja como asesor agrícola y se dedica a la producción de maíz y soja.

García pisó suelo argentino cuando tenía apenas 18 años, estudió Ingeniería Agronómica en Villa Mercedes, se especializó en Buenos Aires y su experiencia laboral lo condujo por diferentes caminos: se dedicó al cultivo extensivo de granos, a la consultoría y se desempeñó en distintos roles en instituciones públicas y privadas.

“De San Luis me traje muchas cosas valiosas, sobre todo el conocimiento y la experiencia con la que sueño poner mi granito de arena en la recuperación, que será lenta, pero el contexto es alentador. Cuando llegué a Caracas, en 2019, me encontré con un país inmerso en una larga crisis político-económica producto de múltiples factores. A partir del segundo semestre del 2018 el gobierno había eliminado el control de precios, dejó de dar subsidios, no hubo más restricciones cambiarias y se dolarizó la economía”, explicó García, en el inicio de la entrevista con la revista El Campo, que fue a través de mensajes de texto y de voz.

Esta orientación del gobierno hacia la apertura a los mercados internacionales, hizo que las actividades agrícolas, ganaderas y otras, se volvieran altamente rentables. “Hicimos algunos estudios y a fines de 2019 nos metimos de lleno en la producción agrícola. Básicamente acá elaboramos un sistema de consultorías y nos asociamos a productores privados de medianas y grandes extensiones. Además participo en un comité de desarrollo de la cadena de la soja (Onudi)”, cuenta.

García afirmó que los rendimientos son bajos, pero con gran potencial. Produce con semillas que no están adaptadas a la zona.

“Estoy intentando replicar los sistemas productivos de San Luis acá en Venezuela, si bien hay diferencias climáticas y de suelo, lo que aprendí me sirve. En el inicio de 2019, el escenario de destrucción equivalía a una pos-guerra, con un 80% del comercio con las persianas abajo. Pero se va revirtiendo de a poco”, dijo y siguió: “Con respecto a San Luis, acá hay un atraso tecnológico de aproximadamente 40 años, no existe el recurso humano, ni de capital de inversión necesarios, pero las condiciones de hacerlo sí están. La actividad agrícola en Venezuela siempre fue deficiente debido a que se importa la materia prima. La población es de 25 millones de personas que demandan bienes y servicios”.

Especificó que la superficie cuenta con todas las aptitudes para la producción, tiene una extensión de al menos 20 millones de hectáreas y posee recursos energéticos casi inagotables e hídricos a lo largo y ancho del país, además de poseer un clima con temperaturas que fluctúan entre los 28° y 33° durante todo el año y un registro de lluvias anuales superiores a mil milímetros en toda su geografía, “según su distribución esto permite el doble cultivo, y hasta 2,5 o 3 en el caso de contar con riego”.

El ingeniero agrónomo expresó que todavía hay mucho por explorar y ajustar, “pero en base a mi experiencia en Argentina y estos dos años en Venezuela, sumado a los recursos clima, suelo y agua, el negocio puede ser altamente interesante y perdurable en el tiempo”, dijo y continuó: “En Venezuela estamos en un gran momento para ingresar al negocio por la escasa demanda de tierras, traducida en bajos precios y a la alta demanda de materias primas de la industria que tiene que salir a importar. La mayoría de los rubros, desde materias primas hasta bienes tienen libre importación, esto, sumado a la liberación de precios lleva a que el valor de los commodities agrícolas igualen la pizarra de Chicago, más un plus por los costos de importación de la agroindustria, es decir que se acabó el dólar subsidiado”.

Por estos días “estamos enfocados en producir soja y maíz porque son los más requeridos a nivel mundial y nacional. Estoy metido en forma directa con dos mil hectáreas en una proporción del cincuenta y cincuenta con empresas privadas. Por lo general las tierras agrícolas llevan muchos años sin ser sembradas y la gran mayoría de los lotes que vamos incorporando vienen de pastizales degradados con renuevos de leñosas, entonces en todos los campos hay que hacer desmonte y limpieza. Una hectárea acá cuesta menos de lo que vale alquilar una en Argentina”, especificó.

Si bien las diferencias son muchas García reconoce que “haber estado en San Luis, fue como un viaje al futuro. Extraño al resto de mi familia, añoro un buen asado con mis amigos. La ciudad es muy sana para criar a los hijos, es muy cómoda. Desde acá valoro el triple cada experiencia que viví”.