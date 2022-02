Boca juega en Mar del Plata y River recibe a Patronato

Boca Juniors enfrenta en la tarde de este miércoles como visitante a Aldosivi en Mar del Plata, por la 2ª fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de su primer triunfo tras el empate frente a Colón el domingo pasado, en su debut en el torneo.

El encuentro, correspondiente a la Zona B de la Copa de la LPF, se jugará desde las 19:15 en el estadio “José María Minella”, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Fox Sports Premium.

Luego, River Plate, buscará la recuperación frente a Patronato de Paraná como local por la Zona A.El partido se jugará desde las 21:30 en el “Monumental”, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Pablo Dóvalo.

A las 17 y por la Zona B, Tigre recibirá a Central Córdoba (SdE) con arbitraje de Fernando Espinoza. Transmite TNT Sports.

Por una sonrisa en "La Feliz"

El equipo de Sebastián Battaglia será visitante en la ciudad balnearia, aunque lo hará nuevamente ante miles de hinchas "neutrales" que llenarán las tribunas.

Si bien el entrenador no confirmó el equipo, en Boca habrá un cambio en el mediocampo: Juan Ramírez no viajó a Mar del Plata con la delegación boquense porque acusó un fuerte golpe en su tobillo derecho, tras el empate en un gol ante el "Sabalero". En el lugar del ex San Lorenzo estaría Diego "Pulpo" González.

Volverán a ser titulares el volante Guillermo "Pol" Fernández y el goleador Darío Benedetto.

Aldosivi llega a su primer partido como local con dos días más de descanso que Boca, detalle que despertó quejas por parte del equipo porteño. Este cruce será una nueva oportunidad para Palermo en su búsqueda del equipo titular, luego de un fuerte recambio que incluyó 16 bajas y 11 refuerzos.

Para recuperar la imagen

El conjunto de Marcelo Gallardo, el que más y mejor incorporó en el último mercado de pases, va por su primera victoria en el torneo tras perder en el debut con Unión.

José Paradela iría en lugar de Juanfer Quintero y otro que aparecería desde el inicio es Andrés Herrera, quien llegó desde San Lorenzo, en el lateral derecho, aunque esto lo decidirá el entrenador sobre la hora, debido a que lucha por ese puesto con Milton Casco, quien podría aparecer en el otro costado por Elías Gómez.

Redacción/MGE