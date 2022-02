Estudiantes crearon una ONG para ayudar a trabajadores domésticos

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social creó la organización "Domésticas Villa Mercedes" para representar y asesorar a las personas que prestan servicio en la limpieza de los hogares, orientarlas en cuanto a la escala salarial y ayudarlas a insertarse laboralmente de manera gratuita. Muchos vecinos ya se contactaron para conocer la iniciativa.

“Comenzó como algo personal que me interpela. Me dedico al trabajo doméstico y por suerte estoy registrada y se respetan todos mis derechos, pero no todos tienen la misma suerte. Al ver que hay inconvenientes con la obra social o por no tener un lugar donde hacer consultas e informarse, avancé”, explicó Yanina Pela, una de las fundadoras de la ONG.

Además, comentó que no en todos los casos los empleados son puestos en relación de dependencia, sino que también hay autónomos, y para colaborar con todos abrieron el espacio.

“Busqué por todos lados algo que me ampare, y al no encontrar nada en la ciudad me propuse darle más forma a mi proyecto y se lo planteé a otras tres compañeras de la carrera, Karen, Marianela y Natalia, y no tuvieron problema en acompañarme. En diciembre empezamos a funcionar en las redes y la virtualidad, por la pandemia”, detalló la mujer.

Las voluntarias ofrecen un banco de empleo para que quienes estén en busca de trabajo acerquen su currículum vitae y los empleadores pueden llegar a revisar la nómina y contactarse con aquellas personas que mejor se adapten al perfil que buscan. La oficina para acercar la documentación está ubicada en un edificio del centro por avenida Mitre.

Los interesados en comunicarse con la ONG pueden escribirles vía Facebook al perfil que lleva su nombre o acercarse a consultar en avenida Mitre 630 los viernes desde las 17 hasta las 20.

“Somos un nexo entre ambos. Por ahí vemos publicaciones de ofertas en páginas o grupos populares de Facebook, pero se pierden y no se aprovechan tanto. De esta manera saben adónde acudir. Por otro lado, tenemos problemas con nuestra obra social, porque disponemos de una a nivel nacional, pero no podemos utilizarla porque no es reconocida, así que necesitamos buscar otros recursos”, sostuvo Pela.

Del mismo modo, realizan trámites en Anses y en otros organismos por si los vecinos no tienen acceso a internet o no dominan los dispositivos tecnológicos. “Tenemos las tarifas actualizadas por hora y mensuales para brindarles, las distintas categorías que existen y para que vean si se respetan. También podemos apoyarlos con algunas inquietudes referidas a lo legal o personal, porque estamos para escucharnos”, agregó.

En el perfil de Facebook, que lleva el nombre de la organización, publican constantemente novedades para los trabajadores del sector.

“Estamos al servicio de quienes ofrecen tareas de cuidados de personas mayores, de niños, jardineros, entre otros. Tuvimos muchas visitas en la oficina y lo mismo pasó vía online”, dijo.

Admitió que había una demanda de un lugar de estas características que los represente porque es un rubro que no está “muy visibilizado y no solo a nivel local”.

“Nos agradecen por haber creado este espacio y nos sentimos satisfechas por lo que estamos logrando de a poquito. No cobramos absolutamente nada y todo lo que hacemos es a pulmón y para solidarizarnos con quienes más lo necesitan en estos momentos. Además, es parte de nuestro rol como trabajadoras sociales en formación”, aclaró Pela.