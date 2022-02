¿Valen la pena las tutorías privadas?

Si presentás dificultades para estar al día con el colegio o con la universidad, si te cuesta comprender ejercicios o tópicos de la currícula, o si te estás quedando “detrás” del ritmo esperado, eso puede frustrarte e incluso llevar a abandonar el proceso. Es aquí cuando contar con la asistencia de un tercero puede ayudarte de muchas formas.

Para grandes y para chicos, las tutorías emergen como una respuesta a la demanda de quienes quieren superar sus propias barreras, o para quienes están por encima del promedio y un acompañamiento codo a codo podría abrirles un fructífero futuro.

¿En qué consisten las tutorías?

Es el acompañamiento personal que hace una persona para asistir y para complementar tu proceso de aprendizaje y de formación.

En el sentido más amplio de la palabra, un tutor puede ser “cualquier persona” que tenga la experiencia, conocimientos y sepa cómo darte el apoyo necesario para que allanes tu camino.

En la base conceptual, un tutor o tutora no cumplen el rol de profesores o maestros, ya que su trabajo no es enseñarte una materia específica (no olvides que el rol de la escuela o la universidad y la figura docente tienen un porqué claro y distintivo) ni tampoco son encargados de hacer la tarea.

La tutoría privada consta de asistir a la persona tutelada a que pueda superar los bloqueos y barreras que presenta al desarrollar actividades determinadas o ejercicios específicos, y que pueda superarlos para resultar en un estado de autonomía. Es decir, que no requiera de la asistencia de otras personas, y que, a su vez, haya podido incorporar los conocimientos y herramientas para resolver las tareas, pruebas o desafíos que ofrecen el sistema educativo, la academia, o incluso el mercado laboral.

¿Para qué actividades sirve su acompañamiento?

Es muy útil para una variedad de momentos y procesos. Puede resultar de gran beneficio ya sea para situaciones específicas y acotadas, o para acompañar a lo largo de procesos extensos.

Como se mencionó al principio, un caso es para superar problemas a la hora de entender una materia, para resolver ejercicios o formas de pensar las respuestas. Por ejemplo, si en matemáticas tienes muchas dificultades, pueden darte las herramientas para que no vuelvas a trabarte para resolverlo, o para comprender cómo encontrar tú mismo las respuestas.

También son de gran ayuda para prepararte para exámenes de ingreso, cursos eliminatorios para entrar en instituciones educativas, o para aplicar para becas o posgrados.

Además, si también quieres aprender desde un instrumento, una forma de hacer arte, o incluso acompañamiento para una situación de dificultades para aprender, las tutorías especializadas pueden ser muy efectivas.

¿Qué buscar en un tutor?

Para que tengas una idea orientadora, aquí hay algunos factores relevantes:

Conocimientos: cuanto mejor sea su formación en uno o varios campos, mejor será lo que puede aportar.

Experiencia: si ya ha dado clases o tutorías, es de suma importancia a la hora de valorar si va a servir su ayuda. No hay que subestimar personas que cursen clases en la Universidad, ya que están en contacto presente con temas y formas de dar contenidos, lo que puede ser ventajoso.

Certificaciones: esto sirve para poder demostrar procesos culminados sobre prácticas o saberes específicos.

Referencias y background: lo más clave. Si vas a recurrir a una tutoría, pedir un CV o referencias, y chequear su persona y su trasfondo en el ejercicio profesional o de su recorrido formativo, es lo que puede definir su capacidad.

Cordialidad y que logre conectar con la persona tutelada: el trato es fundamental y el hecho de lograr un ambiente ameno y cómodo depende de varios elementos, por lo que no es algo negativo seguir buscando hasta encontrar uno o una que sí encaje contigo.

¿Qué ventajas me representa una tutoría privada?

Entre los muchos pros que se pueden mencionar, algunos son:

1) Es personalizada y adaptable a las necesidades y a quien pide la tutoría.

2) Ayuda a la confianza personal ya que, si se apunta a que la persona adquiera conocimientos y herramientas, resulta en una mejora a nivel personal.

3) Hay menos distracciones, ya que un aula repleta puede no ser el mejor lugar para un proceso de enseñanza particular.

4) Como se dijo antes, puede servir para procesos extensos o para problemas concretos.

5) Puedes empezarlo o dejarlo cuando lo creas mejor.

6) Es un espacio seguro y provechoso para preguntar todo lo que consideres necesario y para que las dudas sean resueltas.