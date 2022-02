Determinaron que el perro lesionó a la mujer que murió en Villa Mercedes

María Ester Vélez, de 95 años, murió por las lesiones que le provocó su perro, un pastor alemán, aseguró este martes una fuente judicial. “No se sabe en qué circunstancias el animal le provocó esas heridas. Podría haber sido en una agresión o por una cuestión de colaboración del animal. El perro tiene garras y dientes para manejarse. Si la mujer se cayó y él quiso ayudarla, la mordió, porque no tiene otro instrumento”, explicó y refirió que por ese motivo, la causa quedó cerrada.

El sábado al mediodía, Vélez fue hallada muerta en el piso de una de las habitaciones de su casa, ubicada en Betbeder 145, en el barrio Sarmiento, en Villa Mercedes. Fueron sus propios vecinos quienes dieron aviso a la Policía tras oír sus gritos y los ladridos de su mascota en el interior de la vivienda. Cuando los efectivos ingresaron, la hallaron sin vida. La autopsia reveló que la anciana murió a causa de un shock hipovolémico (hemorragia) y que presentaba una lesión importante en un muslo y otras en la cara, el abdomen y el cuero cabelludo.

En primera instancia intervino personal del Departamento Homicidios de esa ciudad. Pero tras realizar algunas tareas investigativas y determinar que no había indicios de violencia ni del ingreso de un tercero al inmueble, las actuaciones quedaron en manos de la Comisaría 8ª. La causa quedó a cargo del juez Penal 2, Leandro Estrada, quien subroga en el Juzgado Penal 3.

La fuente mencionó que el lunes, por orden del magistrado, un veterinario revisó al animal y determinó que el perro no tenía ninguna enfermedad, como por ejemplo rabia, o alguna otra afección que explique un ataque a la mujer. “Como él no es responsable penalmente, quedó a disposición de la familia de Vélez y ellos deben llevarlo a un veterinario para hacerle, durante 10 días, un estudio de conducta para conocer si tiene reacciones violentas. Luego ellos deberán determinar qué medidas tomarán”, refirió.

Según una fuente policial, “se presume que la mujer cayó al piso, posiblemente al sufrir una descompensación o resbalarse, porque en sus pies tenía unos ‘gomones’ y tal vez el animal, por instinto, quiso ayudarla y la lesionó”.

“No creemos que el perro la haya atacado porque sí, sino que trató de socorrerla y que en ese intento quizá hubo un exceso involuntario, porque es un animal, a pesar de ser de una raza muy dócil. Un familiar de la mujer contó que hace un tiempo ella se había caído en el comedor de la casa y que el perro instintivamente se le acercó y le pasó la lengua por la cara para intentar ayudarla”, agregó.

Vélez vivía junto a una hermana menor y a un sobrino de 43 años. Fuentes policiales señalaron que, según el testimonio del hombre, ambas mujeres estaban al cuidado de él. Dijo que cuando sucedió el hecho se había ausentado de la vivienda por aproximadamente una hora y media para hacer unos trámites. Cuando regresó se encontró con el peor escenario: su tía yacía muerta en el piso de su habitación.

Su madre, que estaba en otro dormitorio de la casa, no pudo auxiliar a la mujer ni acercarse a ver qué era lo que sucedía, dado que, por su estado de salud, no puede caminar por sus propios medios. Los investigadores señalaron que tampoco pudieron tomarle testimonio dado que no estaba en condiciones de declarar.