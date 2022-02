Victoria, una luchadora de la vida que hoy festeja sus cien años

Victoria Quiroga nació el 23 de febrero de 1922 en el paraje El Milagro, Departamento Belgrano. Hoy cumple cien años de vida y lo celebrará con toda su familia, hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. Siempre fue una mujer muy luchadora, a los doce años perdió a su mamá y se mudó con una de sus hermanas a la ciudad de San Luis.

“Nací en El Milagro, en el campo, todavía está esa casa ahí con muchas hectáreas. Me gustaba andar a caballo, criar los animales, hachar leña, sembrar, arar”, comentó Victoria.

Luego de concluir sus estudios en una de las primeras escuelas de San Luis se fue a Buenos Aires, a la que recuerda como una ciudad linda. “Yo era traviesa. Fui a la primera escuela de San Luis, que estaba en la calle Colón. Terminé ahí. Me querían todas las maestras, me gustaba jugar, pero no pelear. Nunca fui ni mala ni mezquina”, aclaró.

Victoria tiene una familia numerosa. Son 9 hijos, 27 nietos, 45 bisnietos y 5 tataranietos.

Durante sus años de juventud se desempeñó en diversos trabajos y rubros, hasta que conoció a un hombre con el que se casó y tuvo dos hijos. Luego de cuatro años de relación se separó y en 1951 conoció a Martín Salvador Escudero, persona con la que decidió formar su familia. “Lo conocí acá en San Luis, cuando trabajábamos en la fábrica de soda”, recordó.

Victoria tuvo once hijos: dos fallecieron (Beatriz y Sara), dos son de su primer matrimonio (José y Antonio) y siete son de su segunda relación (Teresa, Hugo, Humberto, Graciela, Mirta, Víctor y Carmen).

Cuando cumplió cincuenta años quedó viuda y tuvo que volver a trabajar y cuidar a sus hijos sola. Ellos la recuerdan como una mujer muy trabajadora, que siempre estaba haciendo cosas y una madre muy atenta.

“A mis hijos los crié sola, porque quedé viuda y empecé a trabajar. También crié a dos que no eran míos, una niña y un varón, que ya se casaron”, expresó Victoria y recalcó que no podía quedarse quieta: "Trabajaba, hacía las cosas de la casa, atendía a mis hijos. Nunca me sentí cansada, ni dejada, ni nada”.

Cuando se mudó a la ciudad de San Luis se instaló en una casa ubicada en Belgrano y Sarmiento. “Toda la vida en el mismo lugar, cuando acá todo era calle y vereda de tierra. Pasaba el achurero, pasaba el panadero, el verdulero con los carritos cargados de verduras”, recordó.

“En el barrio ahora me echan de menos todos, porque no estoy con ellos, estoy con mis hijas. Me cuida una semana una y otra semana la otra. Yo no molesto nada, solo si me duele algo. Los médicos también están chochos conmigo. Hasta ahora cuando voy a hacer la revisión, me abraza el médico siempre”, exclamó con mucho orgullo.

Tal como expresaron sus hijas, Victoria fue una madre que siempre las acompañó y apoyó en todo lo que podía. “A la mañana se tenían que levantar y a la tardecita a bañarse todos, porque les encantaba jugar y así estaban limpitas para ir al otro día a la escuela. A la tarde, cuando venían, ya tenían la mesita con el café, el té. Nunca les dejé faltar nada. Y todos me hacían caso”, detalló.

Asegura que está "perfecta" de salud y que intenta no molestar. “Soy una mujer a la que toda la vida le gustó trabajar y resulta que ahora no me puedo mover mucho. Cuando era más joven me levantaba, limpiaba todo y después me iba a trabajar. A mi hija, la más grande, le decía 'esta comida vas a hacer y se portan bien'. Yo fui padre y madre. Yo la pase muy bien con mis hijos, no tenía que rabiar con nadie y me gustaba que me hicieran caso, eso sí”, finalizó.