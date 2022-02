El fútbol puntano despidió a Daniel Decena, histórico dirigente “albiverde”

El fútbol puntano, particularmente Estudiantes, vivió una jornada de profundo dolor al despedir los restos de Daniel Decena, el expresidente del club, quien murió el miércoles a los 62 años víctima de complicaciones derivadas del coronavirus.

Cientos de personas, no solo del ambiente del fútbol, sino también del ámbito educativo, llegaron hasta la sala marfil de la Previsora San Luis, donde fue velado, y otros tantos lo acompañaron en el sepelio en el Jardín del Recuerdo, en el sureste de la ciudad.

Daniel fue quizás una de las personas que más veces pisó el club de Estado de Israel y Aristóbulo del Valle. Acompañaba a su padre, quien fue dirigente, integró otras comisiones directivas y llegó a la presidencia del club en los años 2008 y 2009.

Era habitual verlo en la platea alta del "Coliseo", mirando al equipo junto a su hijo Martín, actual presidente del club. Siempre bien predispuesto a la charla futbolera y a sus amigos.

El "Dani" fue una persona muy querida por docentes y alumnos, formó parte de varios colegios y actualmente era director del Instituto San Gabriel.

El club cumplió ayer un día de duelo sin ningún tipo de actividad, según comunicó en sus redes sociales. También desde la virtualidad hubo sentidos saludos de la Liga Sanluiseña y Juventud Unida Universitario, entre otros.

Martín, su hijo, escribió: "¡Muchas gracias, pa! No puedo decir mucho más que eso. ¡Fuiste tan buen tipo que todavía me sorprendo de las cosas que me dice la gente de vos! Aunque nunca te lo dije, sos mi ídolo, siempre me guiaste y nunca me dejaste solo, siempre supe que eras papá para varios, ¡pero siempre supe que estabas para mí! Te voy a extrañar todos los días".

