Hugo Sayavedra: el escultor que le dio forma al Caldén de Oro

Hugo Sayavedra es sinónimo de arte en la ciudad de Villa Mercedes. Pero trasciende las fronteras y, desde hace quince años, la Municipalidad de Nueva Galia le encarga la creación del Caldén de Oro, en sus dos tamaños. Los trofeos son entregados como premio en la competencia de doma, en el festival que combina actividades de canto y danza.

Hugo, también conocido cariñosamente por la gente allegada a él como "El Negro Saya", recibió a El Diario en su casa del barrio Colón con alegría y entusiasmo. Allí tiene su taller y vive junto a su esposa Marta y su hija Natacha.

"Poder hacer el Caldén de Oro para mí es una distinción, es muy valorable cuando este tipo de trabajos queda en manos de artistas de la provincia", destacó.

El escultor comentó que se encuentra trabajando en un nuevo homenaje a los soldados de la V Brigada Aérea, a quienes considera héroes. Tiene planeado terminar su trabajo para abril.

Explicó que los premios están hechos de una aleación de cobre con níquel y que luego son llevados a Buenos Aires, donde les hacen un bañado en oro. “Son de dos tamaños, uno para los más chicos, quienes doman petisos, y los de las tres categorías de adultos. Hace quince años que los hago y es un orgullo”, afirmó.

En su larga trayectoria, el escultor tiene obras distribuidas por lugares emblemáticos de la ciudad y la provincia. En 2004, por un encargo del gobernador Alberto Rodríguez Saá, hizo los bronces ubicados en la nueva Casa de Gobierno: son figuras de mujeres, hombres y cabezas, de todo tipo. "Hice el monumento a la guitarra, que está en la Calle Angosta. Es único en el mundo, no hay ninguno similar. Tiene más de tres metros de largo y pesa unos setenta kilos", detalló. Y describió que el mástil está hecho con aluminio de latas de cerveza.

Desde hace quince años el artista realiza los premios entregados en el festival.

Al "Negro" le gusta el fútbol y escucha todo tipo de música, aunque admite que tiene preferencia por la cuyana. En su taller la radio está prendida siempre y afirmó: "Yo sin escuchar algo no puedo trabajar; es lo que genera el ambiente". Su lugar de creación es de piso de tierra, para que no se dañe si derrama metal fundido. "Acá he hecho todas mis grandes obras, como la de Héctor “El Chivo” Montenegro, que también está en la Calle Angosta, y al músico Waldo de los Ríos, que está en Buenos Aires, en el cementerio de la Chacarita. Este es mi mundo, yo acá me olvido de las cuentas, de las preocupaciones, de todo".

El arte le brindó la posibilidad a Sayavedra de recorrer el mundo. "Cuando iba a la escuela industrial y tenía entre trece y catorce años, le hice una réplica de una cruz a un cura misionero, de la Virgen de Fátima. Él me dijo que cuando hiciera un trabajo le pidiera a ella que me salga bien y desde ahí que lo hago siempre. Soy muy creyente. Pude cumplir la promesa de ir a visitarla en Portugal en 2018 y fue una emoción total poder verla", recordó emocionado.

En la misma época pudo visitar España y Marruecos, y en 2019 estuvo por Estados Unidos. "Fui a entregar una obra que me encargaron. Con la tecnología es más fácil estar en contacto con artistas. Somos pocos quienes fundimos bronce, otros hacen solamente los moldes. Yo realizo todo el proceso”, aseguró.

