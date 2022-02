Realizarán un relevamiento y una base de datos de mascotas

Desde el Refugio de Contención Animal informaron que pretenden hacer un censo y registro de los animales de la ciudad. Las planillas contendrán la información completa de los propietarios y sus mascotas. En el caso de los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas será obligatorio.

"La idea es hacerlo a partir de marzo, cuando empecemos con las vacunaciones en los barrios. En conjunto vamos a hacer las inscripciones. Con todos los datos les vamos a entregar a los dueños una chapita identificatoria numerada de cada animal. Haremos una planilla con todos los datos de la mascota: esquema de vacunación, edad, dirección y teléfono del propietario. Y además lo complementaremos con una foto", explicó Sol Martínez, encargada del organismo municipal.

La proteccionista destacó que será obligatorio en el caso de los perros considerados de razas peligrosas, como pitbull, rottweiler, boxer, mastín napolitano, dogo argentino y de Burdeos, entre otras. "Sobre este tipo de canes de gran porte hay una ordenanza específica que lo establece. Como así también que ningún animal puede estar solo en la vía pública y que para sacar a pasearlos deben salir con collar, correa y bozal", dijo.

La encargada del refugio apeló al compromiso de toda la comunidad para ir a registrar las mascotas. Según Martínez, esta iniciativa sin precedentes en Villa Mercedes también apunta a tener datos certeros sobre cuántos animales están castrados, los que cumplen con la edad necesaria para la intervención y los que no. En el caso de estos últimos, averiguarán los motivos por los que el dueño decide no hacerlo. "Todo tiene que ver con una tarea de concientización. Tenemos planeado dar charlas sobre la importancia de castrar y sobre la necesidad de vacunar para impedir enfermedades. Como siempre, este tipo de tareas las acompañamos con folletería con la información más importante y necesaria", detalló.

La idea es que cada animal pueda tener una chapa identificatoria con un número asociado a los datos del dueño (Sol Martínez-encargada del Refugio de Contención Animal.)

La mujer añadió que esto también ayudaría a toda la población, en el caso de las mascotas perdidas, porque si cada perro o gato lleva la chapa correspondiente colocada, ellos podrían identificarlo fácilmente con el número grabado y contactar al propietario. "Esto también puede contribuir en el caso del robo de animales, donde además de mostrar la tarjeta de vacunación, ¿qué mejor que poder tener un registro para comprobar que sos el dueño?", sostuvo.

La preocupación por la peligrosidad de ciertas razas cobró relevancia en las redes sociales en los últimos días tras el caso de la muerte de una anciana, quien fue encontrada sin vida y lesionada por su perro.

En Villa Mercedes, hasta el momento no existe ningún tipo de base de datos sobre los animales que, por su tamaño y por su fuerza, pueden representar un riesgo. En la ciudad de San Luis, en cambio, el Municipio lleva adelante un conteo que habilita a los dueños a tenerlos como mascotas, con el cumplimiento de distintos parámetros, como el acondicionamiento de los patios para preservar a los vecinos de potenciales ataques. Hasta el momento, llevan inscriptos unos 350 con estas características, que en su mayoría son pitbull.

Qué hacer al ver un perro mordiendo

El criador y adiestrador canino Diego Leyes dio algunas recomendaciones para hacer frente a una situación en la que un perro, especialmente uno de gran porte y con poderosa mandíbula, muerde a una persona o a otro animal.

"Lo primero, ante todo, es tratar de no ponernos a pelear con el perro, porque potenciamos su agresividad. Rápidamente tenemos que tratar de estrangular al animal. Si tiene un collar, mejor, y si no, tratar de poner alguna soga o algo similar en el cuello y levantarlo hacia arriba. La persona que está siendo mordida debe acompañar el movimiento; no tirar ni ponerse en pelea. En cuarenta segundos, el can se queda sin oxígeno y libera la mordida. Por último, es importante sacar al animal del lugar de inmediato", sostuvo.