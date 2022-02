Solari declaró y aseguró que jamás abusó de su hijastra

Este lunes, la Cámara del Crimen 2 de San Luis comenzó a juzgar a Gastón Solari por “Abuso sexual con acceso carnal agravado por mediar una situación de convivencia preexistente, hechos reiterados”, en perjuicio de M.C., su hijastra, desde los 9 años hasta los 11. Durante esa primera audiencia, el acusado, de manera serena, se sentó frente al Tribunal, declaró y se dijo inocente. “Jamás abusé de ella, jamás le toqué un pelo”, se defendió.

Antes de su declaración se hizo una lectura abreviada de la requisitoria fiscal elevada por la fiscal 1, María Eugenia Zabala Chacur, quien señaló que si bien de las denuncias realizadas por la madre de la víctima contra Solari no surgió con exactitud en qué fechas sucedieron los ultrajes, quedó determinado que los mismos ocurrieron entre fines de 2010 y principios de 2012. Marcó que el acusado habría ultrajado a la niña cuando su madre se iba a trabajar y él quedaba en la casa con ella, dado que estaba con licencia por estrés laboral. La vivienda estaba ubicada en La Punta.

La víctima pudo relatar en Cámara Gesell que en una oportunidad que ella faltó a la escuela su padrastro ingresó a su habitación, la manoseó, la desnudó y luego la violó. También dijo que el hombre le advirtió que si le contaba a alguien sobre lo ocurrido mataría a su mamá. Refirió que los abusos sucedieron al menos tres veces y que en ellos también la obligaba a tocarle sus partes íntimas.

“Durante la convivencia se perpetraron además hechos de violencia hacia su pareja, situación que sin duda acrecentaba el miedo de la niña para poder contar lo que se encontraba atravesando, infundiendo un verdadero temor hacia su persona que la hacían sentir verdaderamente amenazada”, profundizó la acusación fiscal.

Por todo ello, la fiscal Zabala Chacur solicitó que Solari sea condenado a 15 años de prisión. Lo justificó en que si bien el imputado no tiene antecedentes, citó como agravantes la existencia del daño causado en la víctima, quien “presenta un evidente estado de angustia” y ha tenido varios intentos de suicidio.

Tras leerse la acusación fiscal, Solari declaró. Dijo que él no abusó de su hijastra y que todas las denuncias eran falsas. Señaló que nunca tuvo la oportunidad de defenderse, de declarar, ya que el primer abogado que tuvo le aconsejó que se abstuviera de hacerlo y que se fuera hacia el norte o al exterior del país. “Me dijo que lo mejor en estas causas era irse lejos porque siempre se termina preso”, recordó y aseguró que ese fue el peor consejo que siguió en su vida, el de irse del país. En mayo de 2019, cuando supo que había sido procesado con prisión preventiva por los abusos, encontró la forma de traspasar las fronteras y llegó a Brasil. Tras la pista de Solari se practicaron allanamientos en San Luis y Mendoza, y finalmente lo hallaron en la ciudad brasilera de Tibagi, ubicada a 200 kilómetros de Curitiba, y lo trasladaron a San Luis.

El acusado contó que conoció a la madre de la víctima en Tarjeta Nevada, donde eran compañeros. Mencionó que al principio la relación iba bien y que luego ella cambió, comenzó a celarlo, a agredirlo y a golpearlo. Dijo que ella se encerraba en el baño y que se autoflagelaba.

Recordó que con su hijastra él tenía poco diálogo y que la niña se llevaba mal con su mamá. “Aguanté hasta donde pude, no sé por qué se armó esa mentira (en referencia a las acusaciones por abusos)… Cuando la denuncia cayó en mis manos fue el golpe más duro de mi vida. Renuncié al trabajo por la vergüenza y el enojo que tenía. Jamás tuve denuncias en mi contra, siempre intenté ser un ejemplo para mis hijos”, expresó angustiado.

Se fue del país con su DNI

“Mi hermana me veía mal. Me dijo que si mi abogado me había dicho que iba a ir preso, que me fuera del país. Cedí y ese fue el peor error de mi vida. Yo no fui notificado de que tenía una pericia psicológica, mi abogado no me lo informó”, aseguró. Su actual abogado, Marcos Juárez —quien comparte la defensa con Ramiro Rubio— le preguntó si había salido de Argentina con documentación apócrifa y él le contestó que no, que lo hizo con su DNI y que en Brasil se registró con ese mismo documento.

Luego de Solari declaró S.M., denunciante y mamá de la víctima, quien actualmente tiene 19 años. Solo durante los primeros minutos de su declaración la mujer pudo contener su angustia. Dijo que se enteró sobre los ultrajes que había sufrido su hija en manos de Solari apenas unos días antes de que ella cumpliera sus 15 años.

Una madre destrozada

Dijo que cuando regresaban del campo con su hija y una amiga de ella, ambas le expresaron que tenían que contarle algo. Recordó que allí su hija le confió que Solari la había abusado. “No me dio detalles de cuándo, cómo, ni dónde, porque entró en crisis y se desmayó”, relató.

Aseguró que en esos días previos a su cumpleaños debió internarla en una clínica privada dado que la adolescente había bajado mucho de peso, tenía vómitos y se había autoprovocado cortes en los brazos. Refirió que los médicos la examinaron y la derivaron para que recibiera atención psicológica.

“Ella se la pasaba encerrada con la luz apagada y dormía mucho. No quería ir al colegio, no se quería bañar ni cambiarse. Se le caía el pelo y se hacía pis en la cama. En la escuela era agresiva y no prestaba atención”, detalló la mujer sobre los comportamientos de la chica antes de confiarle sobre los abusos y aseveró que para ella todas esas conductas se debían a la separación de ella con su padre, sin imaginarse lo que realmente le había sucedido.

Entre llanto, aseguró que su hija intentó quitarse la vida en al menos cinco oportunidades. “Dejó cartas despidiéndose y donde decía que ya no le encontraba sentido a la vida”, contó. Exclamó que no entendía por qué la persona que ella tanto amaba se quería ir de este mundo, hasta que al enterarse de los ultrajes comprendió el pesar de la adolescente.

En la audiencia de ayer también declararon Vanina Ferroni, pediatra del cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial, quien le realizó la revisión ginecológica a la víctima; Vanesa Lucero, su niñera, y Mariana Fernández, su psicóloga.

Redacción / NTV