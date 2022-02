Histórica presentación de Racing con sus planteles femenino y masculino

Racing Club vivió una mañana especial este martes en el Cilindro de Avellaneda, ante su gente: se presentaron los nuevos refuerzos de sus planteles masculino y femenino juntos, hubo fotos y un entrenamiento mixto.

Para la histórica presentación, los hinchas de la Academia hicieron hasta ocho cuadras de cola para ingresar a una de las plateas del Cilindro y alentar a sus equipos femenino y masculino. Unos 6.000 simpatizantes formaron parte del lanzamiento de Racing.

En primer lugar ingresó el plantel dirigido por Fernando Gago, que se colocó para hacerle un pasillo y aplaudir al primer equipo femenino que conduce Agustín Benchimol.

Luana Florencia Muñoz, una de las referentes del plantel femenino y quien tiene una historia especial con la Academia ya que creció frente al Cilindro, fue la más emocionada. "Escucho a la gente y me emociono. ¿Cómo no te vas a enamorar de este club?", aseguró la fanática número 1 de Racing, que no pudo aguantar el llanto y le tuvo que ceder la palabra a su compañera Rocío Bueno.

"Para nosotras es una locura esto porque es algo que estamos viviendo por primera vez. La gente gritando y alentando. Es algo histórico para el fútbol femenino y para Racing. Verla tan emocionada a Luana me deja sin palabras: contagia su fanatismo y su amor por Racing", expresó Bueno, otra de las referentes.

Después de la entrada de los jugadores y las jugadoras a la cancha, frente a miles de hinchas, hubo una práctica conjunta de fútbol en espacios reducidos entre los dos planteles profesionales con bromas y momentos divertidos.

Luego se realizó la presentación formal de las caras nuevas de ambos equipos, en forma alternada. Gabriel Hauche, uno de los que vuelve a Racing y quien integró el plantel campeón del torneo Transición 2014, fue el más ovacionado por los hinchas presentes.

"Estoy muy contento de volver a Racing. Seguramente va a ser un año muy lindo. Solo me quedan palabras de agradecimiento", afirmó el delantero.

Además de Hauche, los refuerzos del masculino son Facundo Mura, Emiliano Insua, Jonatan Gómez, Gonzalo Piovi y Edwin Cardona.

