Continúan los trabajos que renovarán la avenida Riobamba

La obra de renovación de la avenida Riobamba continúa a paso firme y actualmente los obreros realizan tareas de compactación y nivelación del suelo desde la calle Martín de Loyola hasta Gobernador Alric. En ese tramo hay un corte de tránsito que, según indicó el secretario de Infraestructura de la Municipalidad de San Luis, Lucas Ros, estará por tiempo indeterminado hasta que se finalicen los trabajos en la calzada. El proyecto ya alcanzó un 40% de avance.

"La obra ha empezado a tomar un mejor ritmo ahora porque con los días de bastante lluvia no se ha podido trabajar mucho. Así que en este momento los equipos están trabajando en avenida Riobamba entre las calles Martín de Loyola y Gobernador Alric, en todo lo que es la compactación del suelo. Ya se levantó el asfalto existente que estaba dañado y lo que se está haciendo ahora es el compactado para realizar una pavimentación nueva", explicó el secretario de Infraestructura municipal.

Actualmente, en este tramo de la avenida no se puede circular. Ros indicó que por las redes oficiales del Municipio informan sobre los cortes de tránsito. También agregó que no se podrá transitar hasta que los trabajadores no terminen de pavimentar. El avance de los trabajos dependerá de que no haya precipitaciones y no haya imprevistos.

"Estamos hablando permanentemente con la empresa para que se haga bien y lo más rápido posible", expresó el secretario municipal.

En la avenida Riobamba circulan más de 27 mil vehículos por día, por lo que su renovación beneficiará no solo a los vecinos de la zona, sino también a todos los habitantes de la ciudad.

"La obra completa contempla un total de cinco kilómetros. Tiene otras partes que son de repavimentación, sellados de juntas, de grietas, de fisuras y bacheos. Ahora a lo que se está apuntando es a la parte más gruesa del proyecto, que también incluye las veredas. Lo más importante está donde nosotros cortamos el tránsito, en ese sector se está trabajando en la parte gruesa de la obra, porque en otras partes se puede trabajar sin cortes", explicó Ros.

La renovación de la avenida Riobamba comenzó el 1° de octubre del año pasado y tiene un plazo de ejecución de 240 días, por lo que finalizarían la remodelación en los primeros días de julio, si las condiciones climáticas lo permiten, estimó el funcionario municipal.

"Hay veces que cuando el clima no acompaña, posteriormente la empresa constructora intensifica los trabajos para cumplir con los plazos", aclaró.

Según indicó el secretario, ya concluyeron la parte vial de la avenida Riobamba entre la avenida Juan Gilberto Funes y la calle Héroes de Malvinas.

La renovación completa abarca desde la avenida Juan Gilberto Funes hasta la intersección con el bulevar Las Banderas, en el barrio Eva Perón. Es un tramo de 4.600 metros lineales, aproximadamente. La inversión es de más de 110 millones de pesos del convenio Provincia–Municipio, acordado por el cobro de una parte de la deuda que tenía el gobierno nacional con el Ejecutivo puntano.

Además, el proyecto incluye la edificación de rampas de acceso, la construcción de nuevas veredas, cordones y sendas peatonales, e iluminación led.

En el inicio de la obra, el intendente Sergio Tamayo indicó que está planificado que se coloquen más de 1.200 árboles como parte de la renovación de una de las avenidas más transitadas de la capital puntana.

La obra contempla una renovación de 6.500 metros de veredas de 1,60 a 3 metros, tareas de pintura en 8.500 metros de cordones y la construcción de 1.500 metros de cordones.

La Comuna no solo busca mejorar las condiciones de circulación de quienes se trasladan en vehículos, sino también de los peatones de todas las edades y de aquellos que tienen dificultades para movilizarse.